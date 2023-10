Święta za pasem, a ty nadal nie wiesz, co podarować bliskim? By po raz kolejny uniknąć oczywistych podarunków, sprezentuj rodzinie i przyjaciołom coś, co pozwoli im zadbać o osobisty rozwój. Co mamy na myśli? Okryj nasze trzy propozycje!

Malowanie po numerach

Wiesz, że twoja przyjaciółka to artystyczna dusza i uwielbia wszelkie prace plastyczne? A może znajomy wspominał, że chciałby kiedyś spróbować coś namalować, ale nie wie, jak się za to zabrać? Rozwijając pasję, warto zacząć od podstaw. Malowanie po numerach to świetny sposób na kreatywne spędzanie czasu.

Jak to działa? Zestaw zawiera farby, płótno i wszystkie niezbędne akcesoria i wskazówki, jak wypełniać miejsca odpowiednim kolorem. Ukończony obraz to prawdziwe dzieło sztuki! Ilość wzorów jest nieskończenie wielka – od inspiracji największymi artystami aż po sielskie widoczki i abstrakcje. Wybieraj i zaskocz bliskich artystycznym prezentem!

Kurs online

Czy można podarować coś lepszego, niż możliwość samodoskonalenia? Pozwól bliskim rozwijać się – zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Odpowiednio dobrany pod preferencje osoby kurs online to gwarancja udanego prezentu świątecznego!

Co mamy na myśli? Wszelkiego rodzaju kursy grafiki, designu, programowania a także te przeznaczone dla humanistów – psychologiczne, artystyczne czy nawet związane z kuchnią czy pracami plastycznymi. Subskrypcja na platformie z takimi kursami sprawi, że obdarowana osoba spędzi czas kreatywnie i zwiększy swoje zdolności w wybranej przez siebie dziedzienie.

Nowoczesny sprzęt elektroniczny

Jeśli osoba, dla której szukasz prezentu, to kreatywna dusza, z pewnością przyda jej się elektroniczny gadżet, który pozwoli na rozwijanie pasji. Fotograficzny smartfon, tablet dla fana grafiki, zegarek monitorujący sportowe osiągnięcia czy słuchawki, pozwalające na słuchanie skomponowanej przez siebie muzyki – brzmi świetnie, prawda?

Te urządzenia Samsung Galaxy sprawdzą się w kreatywnych zastosowaniach:

Galaxy S21 to smartfon zaprojektowany tak, aby zrewolucjonizować wideo i fotografię mobilną, pozwoli rejestrować filmy w rozdzielczości 8K i wycinać niesamowite kadry bezpośrednio z wideo. To idealny prezent dla osoby, która chce rozwijać swoje zdolności fotograficzne.

Inspiracja na prezent dla fana grafiki? Galaxy Tab S7 FE 5G z rysikiem w zestawie to świetny towarzysz pierwszych kroków w tej dziedzinie. Oprócz kreatywnej pracy, równie wygodnie obejrzy się na nim serial, jak i udostępni swoje projekty w sieci. Poręczny rysik dołączony do tabletu pomoże też w codziennym użytkowaniu.

Smartwatch Galaxy Watch4 oferuje holistyczne podejście do monitorowania parametrów zdrowotnych. Pomoże zadbać o siebie na co dzień, zmotywuje do aktywności, pomoże zbadać jakość snu, a kiedy zapomnimy portfela bez trudu zapłacimy zegarkiem, dzięki usłudze Google Pay. Smartwatch jest również kompatybilny ze smartfonami Galaxy - możemy odczytywać na nim powiadomienia i odbierać połączenia bez konieczności sięgania po smartfon. Świetnie sprawdzi jako prezent dla zapracowanej osoby.

Miłośnik muzyki ucieszy się na pewno ze słuchawek bezprzewodowych Galaxy Buds2. Ich plusy to wygodna obsługa za pomocą dotyku, możliwość połączenia ze smarfonem lub zegarkiem oraz świetna jakość dźwięku. Dostępne w wielu kolorach, słuchawki dopełnią swoim działaniem możliwości innych urządzeń Samsung Galaxy.

Kreatywność to świetna cecha. Warto wspierać ją w najbliższych, podarowując im wyjątkowe możliwości do jej rozwijania.

