Na wielkiej gali LACMA Film & Art (Los Angeles County Museum of Art), jak co roku zjawiło się mnóstwo gwiazd. Tym razem, oprócz nowych dzieł sztuki w zasobach muzeum, celebryci uczcili dorobek zawodowy Clinta Eastwooda i Johna Baldessariego.

Wśród zgromadzonych gości zauważyliśmy Reese Witherspoon, która miała na sobie krótką czarną „bandażową” sukienkę od Cushnie Et Ochs oraz Kate Hudson - ta zaś prezentowała swoje piękne ciało (wkrótce po ciąży) w złotej sukience projektu Gucci, którego kreacje królowały na gali LACMA Film & Art.

Suknie z tego domu mody miały na sobie m.in. Zoe Saldanha, Olivia Wilde, Amy Samrt, Evan Rachel Wood i Camilla Belle.



Uma Thurman, zaś zaprezentowała się w długiej, dość bezkształtnej sukni od Lanvin.

Jak oceniasz kreacje gwiazd na tej wielkiej gali?



