Do tej pory to Robert Kozyra był atakowany i oceniany przez innych, jednak teraz to dziennikarz postanowił wypowiedzieć się co myśli o innych gwiazdach ze stacji. W rozmowie z portalem TVN Kozyra wypowiedział się o Januszu Józefowiczu, Nataszy Urbańskiej i Kubie Wojewódzkim.

Zapytany o nowego jurora „TzG” Kozyra odpowiada, że Józefowicz z pewnością będzie pasował do tanecznego programu.

- Jest czasami bardzo kiczowaty w tym co mówi, ale też i dosadny. Zna się pewnie na tańcu, chociaż słyszałem, że neguje akurat taniec towarzyski- zdradził w rozmowie z portalem.

Dziennikarz przyznał również, że będzie chętnie oglądał 13.edycję „TzG” ze względu na Nataszę Urbańską.

- Jest zjawiskowo piękna. Ma taki wdzięk sceniczny, jest naturalna. Więc ma wszystkie te elementy, które mogą spowodować, że człowiek jest gwiazdą na scenie. Szkoda, że do tej pory nie miała fajnej piosenki, która by pokazała, że potrafi śpiewać- wyznał Kozyra i dodał, że zastanawia się nad współpracą z Nataszą.

Robert Kozyra zdradził również, że chętnie zobaczy „jak się męczy” i w jakiej jest formie intelektualnej jest jego kolega Kuba Wojewódzki.

Wygląda na to, że nowy juror „Mam talent” powoli się rozkręca!

Reklama