To dopiero zaszczyt! Aktorka słynąca z nietuzinkowej urody, dostała właśnie zaproszenie na wyjazd do Brazylii. Małgosia Kożuchowska jest ambasadorką firmy Farouk Systems, zajmującą się tworzeniem kosmetyków do pielęgnacji włosów. Firma jest głównym organizatorem tegorocznych wyborów Miss Universe, które odbędą się właśnie w Brazylii.

- Szefowie Farouka tak zachwycili się urodą, stylem, klasą i karierą Małgosi, że to właśnie ją zaprosili na wybory do Sao Paolo jako gościa honorowego. - powiedział znajomy aktorki w magazynie "Party".

W trakcie swojej wizyty w Brazylii, Małgosia Kożuchowska nie tylko pojawi się na imprezie, ale również weźmie udział w indywidualnym spotkaniu z głównym organizatorem wyborów miss, Donaldem Trumpem, na które już dostała zaproszenie.

Jak widać, w najbliższym czasie aktorkę czekają niezapomniane przeżycia!

