W Gdyni odbyła się konferencja prasowa kolejne edycji popularnego serialu Rodzinka.pl. W pięknych okolicznościach przyrody, gwiazdy serialu pozowały do zdjęć. Małgorzata Kożuchowska postawiła na marynistyczny look, który doskonale pasował do okazji, ale przede wszystkim miejsca. Szorty w granatowo-białe paski i koszula z delikatnym motywem kotwicy przy mankietach wyglądały świetnie. A do tego turkusowy manicure i czerwone koturny peep-toe. Dla nas bomba! Elegancko, z klasą, ale i na luzie.

Na konferencji prasowej pojawił się również Maciej Musiał. Młody aktor postawił na prosty look w modnym stylu. Dżinsowe szorty, tank top i sportowe buty New Balance.

Na konferencji wyłapałyśmy również Annę Męczyńską, znaną stylistkę mody i gwiazd. To właśnie ona odpowiada za stylizację do serialu Rodzinka.pl i m.in. "Prawo Agaty". Anna Męczyńska nad morzem pojawiła się w zwiewnej kreacji z modnym, egzotycznym wzorem. Stylistka swój nadmorski look uzupełniła dużą ilością bransoletek i wiszącymi kolczykami.

