Siostry Kardashian słyną z kontrowersyjnego stylu życia, otaczania się luksusami oraz wielu romansów. Nie inaczej jest z najstarszą z sióstr – Kourtney Kardashian. Przed długi czas to właśnie ona uchodziła za najbardziej ułożoną i spokojną z klanu Kardashianów, jednak ostatnio to się zmieniło. Odkąd rozstała się z Scottem Disickiem, ojcem trójki swoich dzieci, zaczęła pokazywać swoją bardziej szaloną stronę!

Młody kochanek i wakacje w Portofino

Kilka miesięcy temu 39 latka związała się z młodszym o 14 lat modelem, Younesem Bendjimem. Para jest w sobie szaleńczo zakochana i uwielbia okazywać swoje uczucia w miejscach publicznych oraz chwalić się wspólnymi zdjęciami na Instagramie. Ostatnio wybrali się razem z dziećmi Kourtney na wakacje do Portofino we Włoszech, miejscowości uwielbianej przez światowe gwiazdy. Widać, że cała rodzina doskonale się bawiła! Kourtney eksponowała swoje zgrabne ciało w odważnych kostiumach kąpielowych, opalała się oraz pozowała do pięknych fotografii. Para wraz z dziećmi spacerowała po uroczych, małych uliczkach włoskiego miasteczka, zajadała się pysznymi lodami oraz pływała na jachcie. Żyć nie umierać!

W końcu, podróże zawsze kształcą i rozwijają, nawet siostry Kardashian ;)

