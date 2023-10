Co można przywieźć z pełnej słońca Sri Lanki? Na przykład to, co wszyscy, czyli herbatę, przyprawy i egzotyczne maski. Twórców sklepu internetowego Papaya Store zachwyciło jednak co innego: kosmetyki wyjątkowej lankijskiej marki Nature's Secrets. Gdy skończyły się te, które zdołali zmieścić w swoim bagażu, zaczęli… sprowadzać je do Polski – dla siebie i dla innych.

Reklama

Papaya Store nie jest zwykłym sklepem internetowym, lecz miejscem, które powstało z miłości do podróżowania i chęci, by dzielić się odkrytymi podczas egzotycznych wyjazdów skarbami, takimi jak mało u nas dotąd znane kosmetyki Nature’s Secrets.

Mat. prasowe

Kosmetyki sprowadzane z dalekiej Azji cieszą się w Polsce ogromnym powodzeniem już od kilku lat, jednak te, które tworzy Nature’s Secrets są wyjątkowe. I to z co najmniej kilku powodów.

Po pierwsze, produkty tej marki bazują na naturalnych, pochodzących ze Sri Lanki składnikach: m.in. papai, migdałach, trzcinie cukrowej, kokosie, mango, pomarańczy, imbirze, aloesie, zielonej herbacie. Nature’s Secrets to jednak nie tylko natura, ale i nauka. Receptury poszczególnych produktów – kremów, żeli, toników, olejków itd. – są opracowane w taki sposób, by każdy z nich doskonale spełniał swoje zadanie: nawilżał, uelastyczniał, a jeśli trzeba, także leczył skórę, odżywiał włosy i dodawał im objętości etc.

Mat. promocyjne

Po drugie, choć Nature’s Secrets korzysta ze wspaniałej, bujnej i wyjątkowej lankijskiej natury, przygotowuje swoje kosmetyki w taki sposób, by tej naturze nie szkodzić. I robi to skutecznie – jako jedyna tamtejsza firma kosmetyczna otrzymała najwyższą krajową nagrodę ekologiczną – National Green Awards.

By nie niszczyć zasobów wyspy, firma stworzyła ogród z ponad 800 (!) odmianami roślin leczniczych, w tym gatunkami endemicznymi i zagrożonymi. Dziś jest to największa na wyspie prywatna kolekcja roślin leczniczych do badań i produkcji. Z dbałości o naturę wynika także kolejna decyzja firmy: Nature’s Secrets nie testuje swoich kosmetyków ani żadnych ich składników na zwierzętach. Większość jej produktów jest wegańska, a jeśli nawet mają w składzie substancje pochodzenia zwierzęcego, to są one pozyskane w taki sposób, by zwierzętom nie szkodzić.

Zobacz także

Mat. prasowe

Po trzecie, Nature’s Secrets myśli o przyszłości naszej planety. Dlatego stawia na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, ekologiczny proces produkcji, zrównoważone pozyskiwanie roślin, ekologiczne zarządzanie odpadami, uzdatnianie wody, dążenie do ujemnego śladu węglowego i ochronę cennych roślin oraz równowagę ekologiczną. Mówi także „Nie!” przerostowi formy nad treścią – opakowania kosmetyków tej marki są proste i nie przyczyniają się do zaśmiecania Ziemi – robi się je z materiałów z recyklingu.

Mat. prasowe

Team Papaya Store wybrał z oferty marki najciekawsze kosmetyki. Nie tylko je sprowadza, ale także testuje każdy z nich i dba o to, by ich cena była przystępna. Kosmetyczne bestsellery marki to m.in.

Miętowy żel do mycia twarzy. Usuwa głęboko osadzone zanieczyszczenia, z którymi nie poradził sobie płyn micelarny, w tym zaskórniki. Poprawia wygląd skóry i nawilża ją, pozostawiając ją miękką i odświeżoną. Cena: 40 zł

Aloesowy tonik do twarzy. Bezalkoholowy i bardzo delikatny. Działa jak naturalny środek ściągający, zamyka pory, wyrównuje pH skóry i łagodzi podrażnienia. Cena: 30 zł.

Kokosowy olejek z pomarańczą. W 100% naturalny. Odświeża i koi zmysły. Zawiera silnie odżywczy organiczny olej kokosowy z pierwszego tłoczenia, olej goździkowy, olej słonecznikowy, olej sojowy, olej ze słodkich migdałów, oliwę z oliwek i olej z nasion jojoby. Pozostawia skórę promienną, miękką i pachnącą. Cena: 60 zł.

Aloe95. Żel kojący skórę, w 100% naturalny: ponad 95% tego produktu składa się z organicznego żelu roślinnego Aloe Vera, co czyni go jednym z najczystszych naturalnych certyfikowanych organicznych produktów na świecie, pozostałe 5% produktu także składa się z substancji naturalnych. Cena: 40 zł.

Odżywczy kram do twarzy z kokosem. Powstał z myślą o wymagającej skórze. Olej kokosowy, który znajdziesz w jego składzie, ma właściwości nawilżające i natłuszczające, poradzi sobie ze skórą suchą i odwodnioną. Ma działania antybakteryjne, mogą go stosować osoby z cerą trądzikową. Jest przeznaczony także dla osób zmagających się z łuszczycą. Cena: 50 zł.

Platynowy krem pod oczy z organiczną Gotu Kolą. Zawiera ekstrakt gotu kola, który ma doskonałe właściwości nawilżające i przeciwstarzeniowe. Wchodzący w skład kremu olejek kokosowy zmiękcza i łagodzi suchość skóry, oliwa z oliwek, zawierająca główne przeciwutleniacze, w tym witaminę E, pomaga chronić skórę przed przedwczesnym starzeniem się, nawilża ją oraz przywraca jej gładkość, natomiast aloxyl wzmacnia jędrność i uelastycznia wrażliwą skórę wokół oczu, redukując cienie i utrzymując skórę wokół oczu w świeżości. Cena: 80 zł

Odżywczy olejek do włosów z zieloną herbatą. W 100% naturalny. Jego formuła zawiera 10 naturalnych olejków i ekstraktów, które odżywiają skórę głowy i włosy, nadają objętość, nawilżenie i połysk. Połączenie olejku z goździków i olejku z mięty pieprzowej pozostawia włosy pachnące. Cena: 40 zł.

Żel pod prysznic o zapachu mango. Ma wielką moc naturalnego nawilżenia skóry, a to wszystko za sprawą ekstraktu z mango, nawilża skórę, pozostawiając ją miękką i promienną przez cały dzień. Cena: 40 zł

Reklama

Materiał powstał we współpracy ze sklepem Papaya Store