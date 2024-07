5 z 8

KLORANE SZAMPON NA BAZIE MLECZKA Z PAPIRUSA 200ml – Cena: ok. 28zł Szampon pielęgnacyjny do włosów suchych i niezdyscyplinowanych, którym nadaje miękkość. Wygładza i chroni włókno włosów. Dzięki niemu włosy stają się lejące, miękkie i pełne blasku. Przywraca lekkość i przygotowuje włosy do dalszych zabiegów wygładzających. NASZYM ZDANIEM: To niesamowite - ten szampon pachnie świeżo skoszoną trawą! Taki zapach zapowiada doskonałe odświeżenie i rzeczywiście tak jest - wygładza włosy, ale nie pozostawia tłustego filmu, który zazwyczaj zostawiają inne szampony tego typu. Fantastyczna jest także konstystencja świetnie się pieni, tworząc gęstą i aksamitną pianę, dzięki czemu starcza go na dość długo.