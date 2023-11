Jedni kochają okres Świąt, a dla innych jest to bardzo stresujący czas. Spotkania z rodziną, wybór prezentów, sprzątanie czy gotowanie bywają męczące… Na szczęście, istnieją sposoby, by skutecznie się zrelaksować i na chwile zapomnieć o świątecznej gorączce. Jak? My stawiamy na najlepsze kosmetyki i domowe SPA!

Sól do kąpieli Alchemy Westlab

Swoje słodkie lenistwo rozpocznij w… wannie! Gorąca woda i aromaterapeutyczne sole do kąpieli to duet doskonały, który warto stosować każdego wieczoru. Taki relaks to także najlepszy sposób, by się wyciszyć i zapewnić sobie spokojny sen. Aromatyczne sole do kąpieli Westlab mogą w tym pomóc! Działają holistycznie – na ciało i umysł. Nie tylko pomagają się odprężyć, ale i wspaniale wpływają na naszą skórę. Zawierają minerały i mikroelementy, które łatwo wchłaniają się w naskórek, poprawiają koloryt i blask. Co więcej, roztwór z soli i ciepłej wody otwiera pory skóry, a w ten sposób ułatwia wnikanie minerałów w jej głębsze partie i głęboko oczyszcza. Poprawia krążenie krwi oraz usunie toksyny. A co najważniejsze, wprawi cię w doskonały nastrój i odpręży!

W serii Alchemy Westlab znajdziesz 4 rodzaje soli do kąpieli:

Oczyszczająca sól do kąpieli z Westlab Cleanse zawiera sól Cleanse, czyli 100% połączenie naturalnej soli Epsom z solą himalajską. Działa silnie detoksykująco. Została wzbogacona olejkami eterycznymi z trawy cytrynowej i różowego grejpfruta, które dodają skórze blasku, a wyciąg z alg naturalnie pielęgnuje i oczyszcza.

Odprężająca sól do kąpieli Westlab Mindful, czyli w 100% naturalna wegańska mieszanka soli Epsom, zawierająca cenny magnez oraz sól himalajską. Kosmetyk odpręża ciało i umysł. Sól Mindful działa kojąco i uspokajająco, dzięki zawartości olejku kadzidłowego, olejku eterycznego z bergamotki oraz oleju CBD (kanabidiol).

Regenerująca sól do kąpieli Westlab Recover zawiera naturalną sól Epsom. Znajdujący się w niej magnez rozluźnia i regeneruje mięśnie, a olejek eukaliptusowy oraz wyciągi z arniki i białej wierzby przyspieszają proces regeneracji.

Uspokajająca sól do kąpieli Westlab Sleep łączy w sobie sól z Morza Martwego i sól Epsom. Dodatek olejków eterycznych z lawendy i jaśminu uspokaja, a waleriana ułatwia zasypianie.

Cena 39,90 zł.

Balsam do ciała i rąk California Mango

Po kąpieli czas na balsam do ciała, który dogłębnie nawilży skórę i zostawi na niej obłędny zapach! Naszym must-have jest balsam do ciała i rąk California Mango. Dlaczego właśnie on? Ponieważ owoce mango to skarbnica antyoksydantów, witamin i minerałów, które intensywnie pielęgnują skórę. Co więcej, ekstrakt z mango wykazuje właściwości rewitalizujące, ochronne, wygładzające i rozjaśniające! Co jeszcze znajdziemy w balsamie California Mango? Olej Jojoba, olej z pestek winogron i olej z nasion słonecznika. Dzięki tej kombinacji szorstka, sucha skóra, staje się delikatna i miękka. Wyjątkowa mieszanka witamin, składników nawilżających i olejków otula aromatycznym ukojeniem i przywraca skórze naturalny blask. Dodatek łagodzącego aloesu przyspiesza gojenie się ran, a olej ze słodkich migdałów ujędrnia ciało. Balsam szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu na skórze.

Cena 49,90 zł.

Serum do twarzy Botanicapharma Hyaluronic 3k

Gdy twoje ciało jest idealnie nawilżone, czas na twarz! Stres wpływa negatywnie na jakość naszej skóry - staje się szara i odwodniona, a w efekcie widać bardziej zmarszczki. Dlatego tak ważne jest, by dbać o nią każdego dnia. Naszym odkryciem jest Botanicapharma Hyaluronic 3k serum, czyli kosmetyk o poczwórnym działaniu – nawilża, chroni, odbudowuje i opóźnia proces starzenia się skóry. Serum powstało na bazie 3 rodzajów kwasu hialuronowego (HA): o wysokiej, średniej i niskiej masie cząsteczkowej.

• HA o masie cząsteczkowej 100-300 kDa wzmacnia naturalną obronę skóry i proces gojenia się ran

• HA o masie cząsteczkowej 20-50 kDa poprawia właściwości biomechaniczne skóry i ujędrnia ją

• HA o masie cząsteczkowej 5-20 kDa odmładza skórę właściwą od wewnątrz

Postać NANO-EMULSJI wspiera wnikanie składników aktywnych w głąb różnych warstw skóry. Serum zatrzymuje wodę w skórze, pobudza aktywność defensywną białek o działaniu przeciwbakteryjnym, zmniejsza szorstkość skóry aż o 66%. Co więcej, stymuluje syntezę kolagenu o 21% i poprawia produkcję kwasu hialuronowego aż o 93%! Ten kosmetyk odmieni twoją codzienną pielęgnację.

Wegańskie perfumy PUR EDEN

Kropką nad „i” jest zawsze zapach. Jeśli szukasz perfum o pięknym zapachu, ale które powstały z poszanowaniem środowiska i praw zwierząt, wybierz ekologiczną wodę perfumowaną PUR EDEN. Są to zapachy zainspirowane naturą Skandynawii, w której dominuje prostota, naturalne piękno i autentyczność. Wegańskie perfumy PUR EDEN nie są testowane na zwierzętach i nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Francuska marka wspiera Stowarzyszenie One Voice, działające na rzecz zakończenia testów na zwierzętach. Kompozycje zapachowe PUR EDEN powstały z szacunkiem do środowiska naturalnego i posiadają certyfikat COSMOS ORGANIC. Perfumy zostały wypełnione naturalnymi składnikami i co najmniej 82% z nich to składniki organiczne.

Zapachy damskie:

D’Hesperides – owocowy zapach wypełniony olejkami eterycznymi z grejpfruta, bergamotki i herbaty. Poprawia koncentrację oraz pozytywnie nastraja.

Fleur Boreale – kompozycja zapachowa, w której przenikają się nuty róży i kwiatu pomarańczy. Uspokaja i koi zmysły.

D’Orient – orientalny zapach z olejkami patchuli i nutą wanilii. Dodaje pewności siebie i relaksuje.

Zapachy męskie:

Foret Boreale – drzewny kompozycja zapachowa z nutami dymnymi. Podkreśla pewność siebie i asertywność.

Des Fjords – intensywnie odświeżające, wodne perfumy z nutami mięty i morskimi. Dodają energii i pozytywnie nastrajają.

Terre Sauvage – świeży zapach z zielonymi akordami, który wprowadza w dobry nastrój.

Cena 89,90 zł.

