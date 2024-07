24 z 29

Oriflame na Swięta 2013

Krem do rąk Christmas Wish - Przywołaj wspomnienie świąt świeżym, sosnowym zapachem tego wyjątkowego kremu do rąk. 75 ml – 14,00 zł

Mydełko Christmas Wish – Mydełko w kształcie choinki o świeżym sosnowym zapachu to wspaniały podarunek dla bliskiej osoby. 75 g – 4,5 zł