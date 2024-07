23 z 24

KORRES - KREM DO RĄK NA PRZEBARWIENIA / SPF15 / ORGANIC ALMOND OIL & VITAMINC C

Marka KORRES wprowadzając dwa nowe kremy do rąk stworzyła kompletną linię produktów o działaniu nawilżającym oraz przeciwstarzeniowym, która odpowiada różnym potrzebom skóry. Krem do rąk z organicznym olejkiem migdałowym i witaminą C SPF 15 zmniejsza przebarwienia oraz wyrównuje koloryt naskórka. Odżywczy krem do rąk jest idealny dla suchych i popękanych dłoni.

Olejek migdałowy dzięki wyjątkowym właściwościom zmiękczającym, stosowany regularnie, odżywia bardzo suchą skórę oraz zapobiega utracie wody. Witaminy C i E silne antyoksydanty chronią przed powstawaniem przebarwień. Dodatkowo, aby zwiększyć odżywcze i kojące właściwości kremów, ich formuły zostały wzbogacone o prowitaminę B5 oraz masło Shea.

Cena ok. 65 zł