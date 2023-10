Czy wiesz, że niebieskie światło, które emitują komputery i telefony sprawia, że nasza skóra starzeje się szybciej? Na szczęście jest na to sposób: maksymalne stężenie witaminy C, które znajdziesz w kosmetykach naturalnej, wegańskiej, certyfikowanej linii NATURA SIBERICA C-BERRICA.

Naturalne kosmetyki NATURA SIBERICA C-BERRICA

Co ma niebieskie światło do przedwczesnych zmarszczek? Bardzo dużo. Gdy wieczorem tkwimy przed komputerem albo pochylamy się nad smartfonem, niebieskie światło, które oświetla nam twarz, wprowadza nasz organizm w błąd, dając mu do zrozumienia, że wciąż jest dzień. Oszukuje nie tylko nasze oczy i mózg, ale także skórę twarzy, która przez to nie wchodzi w odpowiednim czasie w fazę odpoczynku i regeneracji. A skoro się nie regeneruje, szybciej pojawiają się na niej zmarszczki i inne oznaki starzenia.

Współczesny świat ma swoje wymagania, dlatego raczej nie zaczniemy chodzić spać z kurami. Musimy się chronić w inny sposób: za pomocą witaminy C, która jest silnym przeciwutleniaczem - niczym hamulec powstrzymuje procesy starzenia, wzmacnia naturalny system obronny skóry i przyspiesza proces regeneracji.

Maksymalne stężenie witaminy C znajdziesz w dostępnych w drogerii Rossmann produktach linii NATURA SIBERICA C-BERRICA, profesjonalnych kosmetykach na bazie najbogatszego jej źródła - rokitnika ałtajskiego. Kosmetyki NATURA SIBERICA C-BERRICA nie tylko chronią skórę przed niebieskim światłem i redukują zmarszczki, ale także oczyszczają ją, nawilżają, dodają jej elastyczności, wyrównują koloryt i zmniejszają widoczność przebarwień. Dzięki systematycznemu stosowaniu dodają także cerze blasku, sprawiając, że staje się promienna i ma tak poszukiwany naturalny glow.

Wegański i ekologiczny skład

Kosmetyki NATURA SIBERICA C-BERRICA mają w 100% wegańską formułę - potwierdza to certyfikat Vegan. Rokitnik ałtajski ma znacznie więcej witaminy C od rokitnika z innych regionów, ponieważ rośnie dziko i w trudnych warunkach. W kosmetykach NATURA SIBERICA C-BERRICA zastosowano ją w formie organicznych hydrolatów.

Inne składniki to m.in. witamina A, która utrzymuje zdrowy wygląd skóry, rozświetla ją i sprawia, że jest naturalnie promienna, witamina E, która jest potężnym antyoksydantem, redukuje oznaki starzenia, ujędrnia i nawilża, witamina B5, która działa nawilżająco, koi i zmiękcza skórę oraz kwasy AHA / BHA, w tym kwasu glikolowy, mlekowy, salicylowy i inne.

Rewitalizujący peeling-maska do twarzy z organicznym hydrolatem z rokitnika ałtajskiego, witaminą C, kwasem glikolowym i kwasem mlekowym. Oczyszcza, wygładza, nawilża i uelastycznia skórę, ujednolica jej koloryt, a także koi i przywraca jej blask.

Cena: 29.99/145 ml

Tonizujący krem-fluid do twarzy z organicznym olejkiem z rokitnika ałtajskiego, witaminą C, witaminą B5 oraz kwasem hialuronowym. Dostarcza skórze energii na oraz chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Sprawia, że skóra jest odświeżona, ukojona, nawilżona, wygładzona, wygląda młodo i promiennie.

Cena: 39,99/50 ml

Rozświetlający krem do twarzy na dzień SPF 20 z organicznym olejkiem z rokitnika ałtajskiego, witaminą C oraz witaminę B3, przeznaczony do skóry zanieczyszczonej. Dodaje energii, chroni, wygładza, nawilża, odświeża, nadaje blask, redukuje zmęczenie i stres.

Cena: 39,99/50 ml

Energetyzujące serum do twarzy z organicznym hydrolatem z rokitnika ałtajskiego, witaminą C, witaminą A, witaminę E oraz hydrolizowanymi proteinami pszenicy. Tonizuje skórę, dodaje energii, uelastycznia, nawilża, ujędrnia, nadaje skórze młody i zdrowy wygląd, rozświetla ją.

Cena: 29,99/30 ml

Antyoksydacyjne serum do twarzy z witaminą C z organicznym hydrolatem z rokitnika ałtajskiego, witaminą C, witaminą A, witaminą E i retinolem. Chroni skórę i dodaje jej energii, zwalcza wolne rodniki. Odświeża, nawilża, uelastycznia i regeneruje. Zapewnia efekt naturalnego blasku.

Cena: 29,99/30 ml

