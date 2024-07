1 z 1

1. SEKRET ANIOŁKÓW

Victoria’s Secret to jedna z najlepiej rozpoznawanych marek na świecie. Choć słynie przede wszystkim z efektownej bielizny i reklamujących ją supermodelek, czyli słynnych „aniołków”, ma w ofercie także zmysłowe zapachy i kosmetyki. I właśnie te pachnące akcesoria można już kupić w Polsce (pierwsze dwa sklepy Victoria’s Secret Beauty & Accessories zostały otwarte w Warszawie)! Jeśli jesteś wielbicielką słodkiego różu z domieszką pikanterii, zachwycisz się kwiatowo-owocowym zapachem Bombshell Victoria’s Secret, 259 zł/50 ml i uwodzicielskim Noir Tease Victoria’s Secret, 250 zł/50 ml.

2. KOLOR PURPURY

Na jesień marka Sephora wprowadza całą gamę kosmetyków i akcesoriów w apetycznych odcieniach różu oraz fioletu. W kolekcji znajdą się także trzy nowe odcienie klasycznej szminki Sephora Rouge Sephora, 39 zł. Aż 20 procent ich składu to pigmenty, dzięki czemu kolor pomadki na ustach jest wyrazisty i trwały.

3. SETNA PERFUMERIA

Sieć Douglas właśnie powiększyła się o kolejną, setną już perfumerię! Jak widać coraz więcej Polek może kupić wyjątkowe, dostępne tylko tam kosmetyki niszowe, a także linię makijażową, w której polecam szczególnie błyszczyki i lakiery do paznokci Absolute Nails Douglas, 25 zł.

4. WIELKIE TUSZOWANIE

Na koniec lata mamy prawdziwe bogactwo NOWYCH MASCAR. Wśród nich polecam: podkręcający i pogrubiający tusz ScandalEyes Show Off Rimmel, ok. 29 zł, nadający niezwykłą objętość 24 Ore Absolute Volume Deborah, 39,99 zł, zalotnie unoszący rzęsy Play it Big Astor, 34 zł, oraz pielęgnujący rzęsy tusz z kulkową szczoteczką Noir Couture Givenchy, 134 zł.

5. BLISKIE NATURZE

Szukasz kosmetyków, które odżywią i nabłyszczą twoje włosy, a jednocześnie są produkowane z naturalnych ekstraktów? Sięgnij po szampon i odżywkę Lśniący Blask Timotei, 7,99 zł, z wyciągiem róży z Jerycha i olejkiem sezamowym. Jej opakowanie jest w 100 procentach przetwarzalne!

6. DOBRA BAZA

Nawilżający krem do skóry suchej i wrażliwej z olejkiem migdałowym Make-Up Starter Nivea, 19,90 zł, szybko się wchłania, dzięki czemu jest doskonałą propozycją dla tych kobiet, które po jego aplikacji natychmiast chcą się umalować.