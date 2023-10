Nadeszło długo wyczekiwane lato! Wreszcie możemy odkryć trochę ciała, pokazać nogi, opalić się. A co, jeśli pojawiła się „pomarańczowa skórka” lub dodatkowe centymetry i twoja skóra nie wygląda tak, jakbyś chciała? Nic nie szkodzi, z pomocą dobrych kosmetyków możesz wiele zdziałać! Olga, redaktorka Party.pl, postanowiła pokazać swoje ulubione produkty na lato. Te kosmetyki to must-have!

Wyszczuplająca Bio-Liposukcja z 20% kompleksem z kofeiną Slim Extreme 4D Eveline Cosmetics

Chcesz się pozbyć cellulitu i wysmuklić ciało? Koniecznie wypróbuj Wyszczuplającą Bio-Liposukcję z 20% kompleksem z kofeiną która stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej, zmniejsza „pomarańczową skórkę” oraz przeciwdziała efektowi jo-jo. Receptura kosmetyku jest wegańska i zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego. Wyszczuplająco-ujędrniające działanie to zasługa 20% coffeine complex. Bioaktywne składniki skutecznie przyspieszają procesy modelowania sylwetki, a rozgrzewająca formuła balsamu zapewnia przyjemne doznania.

Opisane działanie kosmetyku potwierdzają Wizażanki. I to jak! Aż 9/10 Wizażanek przyznaje, że redukuje on cellulit, a według 83% – że także przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Wyszczuplającej Bio-Liposukcji Slime Extreme 4D od Eveline Cosmetics, zobaczcie tutaj dokładne wyniki testowania produktu.

Keep Calm and Feel Bio, Instensywnie Regenerujący Biobalsam do ciała

Ten balsam jest idealny do codziennej pielęgnacji bardzo szorstkiej i suchej skóry. Wygładza, nadaje miękkość i intensywnie regeneruje przesuszony naskórek. Biobalsam zawiera odżywczy olejek konopny, który ma silne właściwości odbudowujące płaszcz hydrolipidowy. Ekstrakt z róży zapewnia intensywne nawilżenie i wygładzenie, działając przy tym antyoksydacyjnie. Olejek kukui, dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, widocznie poprawia elastyczność skóry i stymuluje jej zdolność do regeneracji. Co więcej, formuła kosmetyku jest w 100% wegańska oraz nie zawiera parabenów, silikonu, oleju parafinowego i sztucznych barwników. Intensywnie regenerujący biobalsam do ciała to doskonały skład w świetnej cenie!

I Love Vegan Food, Cukrowy peeling do ciała

Lubisz zapach kokosa i naturalny skład kosmetyków? W takim razie zakochasz się w aromatycznym, całkowicie wegańskim, kokosowym peelingu do ciała z cukrem trzcinowym i aktywnym węglem. Głęboko oczyszcza skórę ze zgromadzonych na jej powierzchni zanieczyszczeń i martwego naskórka. Olejek kokosowy uelastycznia skórę oraz zapewnia idealne nawilżenie. Pachnący peeling sprawia, że skóra staje się aksamitnie gładka i jedwabiście miękka w dotyku. Warto pamiętać, że regularne peelingowanie skóry zmniejsza widoczność cellulitu!

Rozświetlający złoty eliksir do ciała i twarzy 6 w 1

Ten kosmetyk to prawdziwy hit! Rozświetlający złoty eliksir do ciała i twarzy 6 w 1 Brazilian Body o ultralekkiej, szybko wchłaniającej się formule, zapewnia natychmiastowy „efekt GLOW” i „WOW”! Dzięki zastosowaniu naturalnych, iskrzących drobinek rozświetlających oraz kompleksów BRIGHT JELLY™ i instaILLUMINATOR™ pozostawia na skórze mieniącą się taflę. Możesz stosować go na całe ciało albo tylko na twarz. Eliksir wyrównuje koloryt skóry, tuszuje niedoskonałości i idealnie podkreśla opaleniznę. Błyszczące drobinki odbijają światło, dzięki czemu optycznie wysmuklają sylwetkę, a skórze nadają apetyczny wygląd. Dodatkowo naturalna woda kokosowa dogłębnie nawilża i kompleksowo pielęgnuje skórę, nadając jej aksamitną gładkość.

Rozświetlający złoty eliksir do ciała 6 w 1 przypadł do gustu również Wizażankom. Aż 94% z nich uważa, że efekt „glow” jest widoczny na skórze natychmiast po użyciu produktu!

Wyniki całego testowania możecie zobaczyć tutaj.

Banana Care Szampon do włosów farbowanych, z pasemkami i zniszczonych

Jeśli lubisz banany i masz koloryzowane włosy, koniecznie wypróbuj odżywczy szampon Banana Care. Pozwala nasycić kosmyki wyjątkowymi składnikami odżywczymi zawartymi w starannie wyselekcjonowanych produktach superfood. Ekstrakt z banana zmiękcza, silnie odżywia i regeneruje, a z awokado – zapobiega wypłukiwaniu koloru i pozostawia zdrowy połysk. W formule szamponu nie mogło zabraknąć ekstraktu z papai, który nawilża, nadaje blasku i wigoru włosom zmęczonym koloryzacją. Efekt? Włosy są zdrowe i lśniące, a delikatny, bananowy zapach pozostaje na nich przez długi czas!

Aroma Coffee Maska do włosów Przyspieszanie wzrostu włosów i zapobieganie wypadaniu

Maska Aroma Coffee to wielki sprzymierzeniec włosów słabych i łamliwych. Jej konsystencja jest niezwykle kremowa, a zapach uzależnia! Co więcej, maska jest pełna najskuteczniejszych składników aktywnych, poprawiających kondycję włosów. Naturalny ekstrakt z kawy pobudza cebulki włosowe, skutecznie zapobiegając ich wypadaniu. Ekstrakt z czerwonej papryczki aktywuje procesy metaboliczne u nasady, przyspieszając porost włosów. Ekstrakt z guarany regeneruje i wzmacnia. Mała saszetka będzie idealna na wakacje!

