Kosmetyki Medik8 słyną z idealnego połączenia wyselekcjonowanych składników, innowacyjnych technologii oraz pięknych zapachów. Marka będąca liderem ‘zielonej chemii’ oferuje zarówno produkty do codziennej pielęgnacji, jak i pełną gamę produktów gabinetowych. Kluczem do sukcesu jest witamina C i ochrona przeciwsłoneczna w dzień, witamina A w nocy. Ta prosta strategia, nazywana w skrócie CSA, została udowodniona klinicznie – minimalizacja oznak starzenia, przy jednoczesnej poprawie zdrowia skóry.

Witamina A

Marka Medik8 to specjaliści w zakresie witaminy A. Ta potężna witamina jest uznana za złoty standard w pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Nie tylko minimalizuje widoczne efekty starzenia, ale pomaga również zwalczyć niedoskonałości, niwelując przebarwienia i zapewniając jaśniejszą, bardziej stonowaną cerę. Wszystkie kosmetyki Medik8 zawierające witaminę A zostały opracowane z użyciem zaawansowanych technologii stabilizacji, które gwarantują dostarczanie witaminy A stopniowo, w małych dawkach przez całą noc, nie wywołując podrażnień skóry.

R-RETINOATE INTENSE

Krem R-Retinoate Intense wykorzystuje rewolucyjne połączenie cząsteczki retinoinianu retinylu, która jest hybrydą retinolu i kwasu retinowego oraz kapsułkowanego w cyklodekstrynie aldehydu retinowego. Nigdy wcześniej nie stworzono tak efektywnego połączenia wielu form witaminy A w jednym kremie. Kompleks ceramidów w połączeniu z peptydami miedziowymi dostarczanymi za pomocą dronów kosmetycznych gwarantuje odżywienie skóry oraz wzmacnia działanie przeciwstarzeniowe. Eleganckie nuty wanilii z Madagaskaru w towarzystwie cytrusowych aromatów są idealnym uzupełnieniem relaksującej, wieczornej pielęgnacji.

CRYSTAL RETINAL

Przełomowy krem z retinaldehydem, wyjątkową formą witaminy A. Retinaldehyd działa do 11 razy szybciej niż klasyczne formy retinolu, a także posiada właściwości przeciwbakteryjne. Bezkonkurencyjny w swojej skuteczności, w widoczny sposób minimalizuje oznaki przedwczesnego starzenia się skóry, jednocześnie ograniczając pojawianie się niedoskonałości.

RETINOL INTENSE

Serum z retinolem występujące w 3 stężeniach (0,3%; 0,6% i 1%) opracowane z myślą o uzupełnieniu nocnego cyklu regeneracyjnego skóry. Jego stymulujące działanie zmniejsza zmiany skórne, takie jak zmarszczki, linie mimiczne czy przebarwienia, które pojawiają się wraz z wiekiem.

BAKUCHIOL PEPTIDES

Serum na bazie BAKUCHIOLU (1.25%), doskonała, roślinna alternatywa przeciwstarzeniowa dla witaminy A, wzbogacona rozjaśniającymi prekursorami peptydów oraz kojącym ekstraktem z wąkrotki azjatyckiej. Idealne rozwiązanie dla osób z nietolerancją witaminy A, kobiet w ciąży lub karmiących, u których stosowanie jej nie jest wskazane.

