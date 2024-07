Ostatni dzień października jest jedynym dniem w roku, kiedy możecie, a nawet powinnyście straszyć swoim wyglądem. Wtedy z pomocą przyjdą wam kosmetyki dzięki, którym stworzycie niezapomniany makijaż na Halloween.

Sztuczna krew, szminka UV, czarny błyszczyk do ust i naklejki na paznokcie to tylko część produktów, które pomogą wam wykreować niezapomniany look. Przydatne będą również rzeczy, których używacie, na co dzień: czarny lakier do paznokci, eyeliner, czerwona lub śliwkowa szminka i ciemne cienie do powiek.

