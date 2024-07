Grecka marka Korres znana w Polsce przede wszystkim dzięki świetnym pomadkom ochronnym, wprowadza na nasz rynek kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Reklama

W ofercie znajdować się będą preparaty:

do włosów farbowanych (linia ze słonecznikiem i herbatą górską): szampon, odżywka i maska do włosów

do włosów suchych i zniszczonych (linia z wyciągiem z migdałów i olejem lnianym): szampon, odżywka i maska do włosów

do włosów normalnych (linia z aloesem i wyciągiem z lebiodki): szampon i odżywka

do włosów przetłuszczających się (linia z wyciągiem z lukrecji i pokrzywy): szampon

do włosów cienkich i wrażliwych (linia z proteinami ryżu i wyciągiem z lipy): szampon

produkty lecznicze: szampon przeciwłupieżowy (z liściem laurowym i echinacea) oraz kuracja przeciwłupieżowa (z zieloną glinką i oligoelementami z alg Corallina)

produkty do stylizacji włosów: żel do stylizacji z wyciągiem z limonki (naturalne utrwalenie) oraz z wyciągiem z limonki i grejpfruta (mocne, długotrwałe utrwalenie).

Reklama

Więcej o każdym z kosmetyków dowiecie się z naszej galerii (poniżej) >>>