Obudź dzikość swojego mężczyzny! 

Kiedyś męskie kosmetyki stanowiły obiekt mało śmiesznych żartów „prawdziwych mężczyzn”. Na szczęście, czasy panów, którzy akceptowali tylko mydło (i to też nie zawsze) odeszły do lamusa. Obecnie mężczyźni są bardziej świadomi potrzeb swojej skóry i chcą po prostu wyglądać dobrze. Dla siebie, dla swojej partnerki. Jeśli twój ukochany też należy do tego zaszczytnego grona albo chciałabyś, żeby się w nim znalazł, warto pokazać mu kosmetyki marki NATURA SIBERICA Men. Gwarantujemy, że te produkty spodobają się każdemu facetowi, nawet temu najbardziej wybrednemu!

Kosmetyki dla mężczyzn Natura Siberica MEN

Co jest wyjątkowego w kosmetykach NATURA SIBERICA Men? Co najważniejsze, są to produkty z dzikiej Syberii. Ekstremalne warunki klimatyczne tam panujące sprawiły, że syberyjskie rośliny posiadają wyjątkowe prozdrowotne właściwości, niespotykane w żadnym innym miejscu na ziemi. Aby przetrwać, musiały wytworzyć zdolność syntezy wysoko ochronnych aktywnych składników, mających nadzwyczajne rewitalizujące właściwości. Właśnie dlatego kosmetyki NATURA SIBERICA Men cechuje niezwykle silne działanie pobudzające, dodają energii i obudzą dzikość nawet w najspokojniejszym księgowym! ;) Odrobinę żartujemy, ale prawda jest taka, że zapachy naprawdę potrafią rozbudzić i wprawić w doskonały nastrój. A przecież tego chcemy dla naszych partnerów! Kosmetyki NATURA SIBERICA Men są bogate w typowo „męskie składniki”, takie jak chmiel, tauryna czy kofeina. To, co jeszcze powinno przekonać panów to opakowania produktów. Widoczne są na nich zwierzęta mocy – tygrys, niedźwiedź, wilk, jeleń, orzeł, ryby. Każde z nich ma wyjątkowe znaczenie, o którym opowiemy później.

Wybraliśmy dla was naszych 4 ulubieńców NATURA SIBERICA Men!

Energetyzujący szampon do ciała i włosów 2w1 dla mężczyzn, Wściekłość Tygrysa, NATURA SIBERICA Men

Czy wiesz, że tygrys symbolizuje siłę oraz łatwość sięgania po to, co chcemy? Jeśli chcesz wzmocnić poczucie pewności siebie swojego ukochanego, wybierz dla niego Naturalny szampon energetyzujący do ciała i włosów, Wściekłość Tygrysa! Odświeża, wzmacnia, nawilża i odżywia włosy pobudzając ich cebulki. Równocześnie skutecznie energetyzuje ciało i pomaga zredukować zmęczenie i stres. Dzięki temu kosmetykowi twój partner obudzi w sobie tygrysa!

W składzie produktu znajdują się:

Ekstrakt z organicznego różeńca górskiego - naturalny stymulator dla ciała i włosów. Ma silne działanie antyoksydacyjne, niwelujące procesy starzenia, łagodzi podrażnienia, a także chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych,

- naturalny stymulator dla ciała i włosów. Ma silne działanie antyoksydacyjne, niwelujące procesy starzenia, łagodzi podrażnienia, a także chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, Dziki żeń - szeń syberyjski - zawiera do 30% więcej składników aktywnych niż pozostałe rodzaje żeń-szenia. Jest bogaty w kwasy organiczne oraz witaminy z grupy B,

- zawiera do 30% więcej składników aktywnych niż pozostałe rodzaje żeń-szenia. Jest bogaty w kwasy organiczne oraz witaminy z grupy B, Oman ussuryjski - reguluje pracę gruczołów łojowych oraz pomaga zachować uczucie świeżości,

- reguluje pracę gruczołów łojowych oraz pomaga zachować uczucie świeżości, Witamina C - stymuluje produkcję kolagenu i oczyszcza skórę. Nadaje jej blask, świeżość oraz wyjątkową gładkość.

Naturalny, pobudzający żel do mycia twarzy Uścisk Niedźwiedzia, NATURA SIBERICA Men

Boisz się niedźwiedzi? Tego nie musisz! Pobudzający żel do mycia twarzy Uścisk Niedźwiedzia jest całkowicie niegroźny. Co więcej - zadba o twojego mężczyznę i doda mu odwagi, ponieważ niedźwiedź jest jej symbolem! Oczyszcza skórę i daje uczucie niezwykłej świeżości, jak silny syberyjski wiatr wiejący przez tajgę.

W składzie produktu znajduje się:

Dziki syberyjski żeń-szeń - działa antyoksydacyjnie, regenerująco, poprawia ukrwienie skóry i wspomaga jej odnowę. Polecany jest do każdego rodzaju skóry, a w szczególności tej narażonej na stres oraz zanieczyszczenia środowiska,

- działa antyoksydacyjnie, regenerująco, poprawia ukrwienie skóry i wspomaga jej odnowę. Polecany jest do każdego rodzaju skóry, a w szczególności tej narażonej na stres oraz zanieczyszczenia środowiska, Mącznica lekarska - dzięki zawartości arbutyny, zmniejsza przebarwienia posłoneczne i poprawia koloryt skóry,

- dzięki zawartości arbutyny, zmniejsza przebarwienia posłoneczne i poprawia koloryt skóry, Cytryniec chiński - zapewnia efekt odmładzający, przywraca skórze jędrność i świeżość,

- zapewnia efekt odmładzający, przywraca skórze jędrność i świeżość, Witamina C – jest to silny antyoksydant, który rozświetla i poprawia koloryt poszarzałej skóry oraz chroni ją przed negatywnym działaniem środowiska zewnętrznego.

Intensywny przeciwzmarszczkowy krem do twarzy Moc Niedźwiedzia, NATURA SIBERICA Men

Ten Intensywny naturalny przeciwzmarszczkowy krem do twarzy Moc Niedźwiedzia to kosmetyk dla 100% mężczyzny! Niedźwiedź symbolizuje męską siłę oraz przynosi ochronę. Dlatego przeciwzmarszczkowy krem Natura Siberica jest potężna bronią, stworzoną do walki przeciwko zmarszczkom, która pomaga zachować młody wygląd. Bogata formuła zawiera aktywne składniki, które doskonale poprawiają kondycję skóry oraz wyrównują jej koloryt. Krem odmładza, regeneruje oraz skutecznie zapobiega zmarszczkom.

W składzie produktu znajduje się:

Syberyjski żeń-szeń - działa regenerująco, poprawia ukrwienie skóry i wspomaga jej odnowę,

- działa regenerująco, poprawia ukrwienie skóry i wspomaga jej odnowę, Dziki dziurawiec - dodaje skórze energii, redukuje zmarszczki i poprawia ogólna kondycję skóry,

- dodaje skórze energii, redukuje zmarszczki i poprawia ogólna kondycję skóry, Kwas hialuronowy - dogłębnie nawilża i ujędrnia skórę,

- dogłębnie nawilża i ujędrnia skórę, Miód z dzikich pszczół Kamczatki - odżywia i nawilża naskórek,

- odżywia i nawilża naskórek, Mącznica lekarska - działa antyoksydacyjnie i chroni przed szkodliwym wpływem środowiska.

Ochronny krem do twarzy i dłoni na każdą pogodę Wolf Code, NATURA SIBERICA Men

Twój ukochany ceni wolność i niezależność? Podaruj mu w takim razie Ochronny krem do twarzy i dłoni na każdą pogodę Wolf Code! Wilk symbolizuje wybór własnej drogi oraz mądrość, czyli rzeczy które ceni niezależny mężczyzna. Ten wyjątkowo silnie skoncentrowany koktajl dzikich organicznych roślin zapewnia całodniowe nawilżenie i odżywienie skóry. Jest to kosmetyk certyfikowany przez ECOCERT COSMOS NATURAL, który otrzymał Doskonałość Twojego Stylu 2020!

W składzie produktu znajdują się:

Dziki żeń-szeń syberyjski - wyjątkowo bogaty w kwasy organiczne, witaminy z grupy B. Odżywia, nawilża oraz jest idealny w pielęgnacji również skóry wrażliwej,

- wyjątkowo bogaty w kwasy organiczne, witaminy z grupy B. Odżywia, nawilża oraz jest idealny w pielęgnacji również skóry wrażliwej, Organiczny różeniec górski - naturalny stymulator dla skóry. Ma silne działanie antyoksydacyjne, niwelujące procesy starzenia się skóry. Szczególnie polecany jest w pielęgnacji skóry wrażliwej. Naturalnie reguluje jej odporność, wzmacnia ją, a także chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Kosmetyki NATURA SIBERICA Men znajdziesz w drogeriach Rossmann oraz na stronie internetowej drogerii.

Jesteśmy pewne, że z tymi produktami, twój mężczyzna obudzi w sobie prawdziwą dzikość!

