Do tego, że Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej cenionych polskich trenerek i celebrytek nikogo nie trzeba przekonywać. Gwiazda poszła o krok dalej i w kwietniu 2019 roku wspólnie z zespołem ekspertów i pasjonatów wszystkiego, co naturalne wprowadziła na polski rynek nową, wyjątkową markę kosmetyków do codziennej pielęgnacji, które zawierają ponad 99% składników naturalnych. Czym jeszcze się wyróżniają? Dlaczego pokochało je tak wiele Polek? Na jakie nowości możemy liczyć tej jesieni? Sprawdziliśmy to dla was!

Kosmetyki zakręcone na punkcie jakości i naturalności

Aby dokładnie zrozumieć niezwykłość kosmetyków beBIO Ewy Chodakowskiej, należy poznać idee marki.

Zarówno celebrytka, jak i eksperci oraz twórcy tych produktów wierzą, że wszystko, co nakładamy na skórę, ma na nią ogromny wpływ. To dlatego kosmetyki Ewy Chodakowskiej są naturalne i składają się z najlepszych składników.

Zarówno doskonale znane żele, balsamy, dezodoranty, jak i nowości tej jesieni - kremy do rąk - są wypełnione superfoods, które pozytywnie wpływają na wygląd i wiek skóry, ale także na nasze samopoczucie.

Do produkcji kosmetyków beBIO używa się wody dejonizowanej. Producent posiada własną podoczyszczalnię ścieków, dzięki czemu woda z produkcji jest praktycznie czystą wodą, którą następnie odprowadza się do miejskiej kanalizacji. Wszystkie opakowania kosmetyków nadają się do recyklingu. Marka kocha też zwierzęta i rośliny, dlatego żele, balsamy i dezodoranty są całkowicie wegańskie i mają certyfikaty Fundacji Viva i PETA Cruelty Free and Vegan.

Nowość w ofercie - kremy do rąk beBIO Ewy Chodakowskiej

Z badań ekspertów wynika, że podczas pierwszego spotkania z nową osobą zwracamy szczególną uwagę na twarz, a potem na dłonie - ich wygląd i miękkość, a także na stan paznokci i skórek. Badacze dowodzą też, że w ciągu jednej godziny dotykamy twarzy nawet 4 razy. Czy to dużo? Zdecydowanie tak, bo za każdym razem przenosimy zarazki i substancje chemiczne, które znajdują się na naszych rękach.

Doskonale wie o tym sztab Ewy Chodakowskiej z nią na czele. Celebrytka we wrześniu 2019 roku postanowiła wprowadzić do swojej linii beBIO nowości, a więc kremy do rąk. Przyznacie, że to idealny prezent na jesień?

W kosmetykach do pielęgnacji dłoni kryje się 99,3% składników pochodzenia naturalnego. Wszystkie użyte proteiny roślinne są pochodzenia naturalnego. Co dokładnie znajdziemy w nowościach? To oczywiście same superfoods: chia, goja i granat, migdał, pieprz afrykański, bambus, trawa cytrynowa, aloes, oleje roślinne i wiele więcej.

Oprócz tego, że wszystkie kosmetyki są naturalne i pięknie pachną, to niezwykle miłym zaskoczeniem jest cena. Kremy kosztują tylko 12,99 za 75 ml! Oto 4 warianty. Wybierz swój ulubiony!

Naturalny krem do rąk z chia i kwiatem japońskiej wiśni

Kosmetyk ma właściwości nawilżające, a do tego pięknie pachnie!

Naturalny krem do rąk z migdałem i pieprzem afrykańskim

Doskonale odżywia skórę dłoni, a do tego rozgrzewa. Pieprz ma w końcu właściwości antybakteryjne i doskonale poprawia krążenie.

Naturalny krem do rąk z bambusem i trawą cytrynową

Wzmacnia i witalizuje skórę dłoni. Co więcej wspaniale odświeża!

Naturalny krem do rąk z jagodami goji i granatu

Kosmetyk ma właściwości łagodzące i regenerujące, przyspiesza proces odnowy naskórka, nawilża i zwiększa produkcję włókien kolagenowych, dodając skórze jędrności.



Kosmetyki beBIO są dostępne we wszystkich drogeriach Rossmann i w sklepie www.bebiocosmetiqs.pl

Opinia użytkowników najlepszą wizytówką marki

O beBIO można mówić dużo dobrego. To w końcu naturalne kosmetyki, pięknie pachną, doskonale się sprawdzają i nie kosztują fortuny. Jednak to właśnie opinie klientek i puste półki w sklepach Rossmann świadczą o tym, że marka Ewy Chodakowskiej to prawdziwe odkrycie. Poznajcie niektóre wypowiedzi kobiet.

Kosmetyków beBIO używa cała moja Rodzinka. Z żelu pod prysznic korzystają nawet dzieci z atopową skórą, a jeszcze do niedawna kupowałam kosmetyki za minimum 50 zł w aptece. Balsam używam głównie ja, ale na wakacjach po opalaniu nikt nie protestował, zwłaszcza że kosmetyk zapewnia niemal natychmiastową ulgę.

– mówi jedna z użytkowniczek Instagram.



Moja mała księżniczka uwielbia kosmetyki beBIOcosmetiqs. A ja je uwielbiam za to, że możemy stosować je obie! I ten sam żel pod prysznic! I ten sam balsam

– napisała jedna z zadowolonych mam.

