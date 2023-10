W gamie czterech polskich superfood w nowej linii AA GO GREEN znalazło się miejsce dla selera naciowego. To nawadniająca bomba nie odstrasza smakiem w sokach, a za to funduje pyszny koktajl dobroczynnych substancji dla skóry.

Ekstrakt z selera naciowego, po który tak chętnie sięgnęła marka AA, jest bogatym źródłem witamin, mikroelementów i beta-karotenu. Ponadto seler zawiera aż dwa razy więcej dobroczynnej witaminy C niż cytrusy. W korzeniu i łodygach znajduje się też mnóstwo minerałów i antyoksydantów o naturalnych właściwościach anti-aging.

Jak działa seler naciowy w kosmetykach?

Seler naciowy zawiera, tak zwane fitonutrienty, czyli substancje o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Jest również bogaty w witaminy - szczególnie K, C i B6. Seler zawiera także porcję kwasu foliowego oraz potasu, manganu, molibdenu i kwasu pantotenowego. Taka kompozycja składników może skutecznie powalczyć o ukojenie naszej skóry. Działa ochronnie na włókna kolagenowe, więc bardzo dobrze radzi sobie ze spowalnianiem procesu starzenia. Uelastycznia skórę, ale również wspomaga jej detoksykację i regenerację. Ma także silne właściwości nawilżające.

Kosmetyki z selerem naciowym AA GO GREEN

Marka AA dołożyła wszelkich starań, aby wydobyć z selera naciowego wszystko to, co jest w nim najlepsze. Najcenniejsze składniki tego warzywa zostały zamknięte w dwóch produktach – paście oraz kremie.

Decydując się na zakup, możecie oczekiwać:

• Transparentności - znamy dokładnie wszystkie składniki oraz ich pochodzenie.

• Bezpieczeństwa - kosmetyki mogą stosować nawet osoby ze skórą skłonną do alergii.

• Ekologii - opakowania nie zawierają szkodliwego dla środowiska celofanu.

• Minimalizmu - każdy z produkt pomaga zwalczyć konkretny problem.

Ponadto kosmetyki z selerem, podobnie jak cała seria AA GO GREEN, zostały odznaczone certyfikatami ECOCERT COSMOS ORGANIC oraz Vegan Society. Oznacza to, że produkty są odpowiednie dla wegan, a informacja o procentowej zawartości składników pochodzenia naturalnego, została potwierdzona przez niezależną instytucję certyfikującą ECOCERT.

Kosmetyki z selerem naciowym AA GO GREEN są w pełnie bezpieczne i skuteczne. Będą odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej i alergicznej. Zostały poddane testom klinicznym u alergików i nie wywołały żadnej reakcji niepożądanej.

Oczyszczająca pasta detox z selerem AA GO GREEN

Pasta świetnie poradzi sobie z oczyszczeniem cery, na której często pojawiają się niedoskonałości w postaci zaskórników. Aplikacja pasty jest bardzo prosta - odrobinę produktu należy rozetrzeć w mokrych dłoniach. Wmasowujemy wszystko w twarz, omijając delikatną okolicę oczu. Pastę warto zmyć gąbką celulozowa lub po prosty klasyczną rękawiczką do demakijażu. Skóra z rozszerzonymi porami pokocha ten kosmetyk!

Przeciwzmarszczkowy krem detox z selerem AA GO GREEN

Krem ma działać przede wszystkim regenerująco. Naturalnie wzmacnia funkcje ochronną skóry, dzięki czemu staje się bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Cera będzie zauważalnie wygładzona i bardziej promienna. Jak w przypadku wszystkich kremów AA GO GREEN, również tym razem porcję kremu należy rozprowadzić w dłoniach i delikatnie ją ocieplić. Wmasowujemy wszystko w oczyszczoną skórę twarzy (omijając okolice oczu), szyi i dekoltu. Zalecamy używanie rano i wieczorem.

