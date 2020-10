Dlaczego powinnaś wypróbować kosmetyki z dynią? Istnieją 4 powody!

Jesienią skóra potrzebuje ukojenia po lecie, ale też odpowiedniej dawki wzmocnienia i odżywienia, aby była gotowa zmierzyć się z niesprzyjającą aurą. Na szczególną uwagę zasługuje w związku z tym dynia, bo dzięki AA GO GREEN sezon na nią mamy przez cały rok!

Jak działa dynia w kosmetykach?

Olej z pestek dyni to jeden z najcenniejszych ekstraktów roślinnych - jest bogaty w kwasy tłuszczowe, karoten i minerały, które w wyjątkowy sposób dbają o skórę. Wzbogaca codzienną pielęgnację, przywraca skórze komfort, elastyczność i aksamitną gładkość. Skutecznie łagodzi podrażnienia i zapewni optymalne nawilżenie. Dynia jest wyjątkowo cennym warzywem, które obfituje w takie minerały, jak potas, wapń czy żelazo. Zawiera również bogactwo witamin, które odczarowują zmęczoną skórę - prowitaminę A, witaminę E oraz witaminy B1 i B2.

Adobe Stock

Dynia jest też bogata w fitosterole, które mają działanie przeciwalergiczne oraz przeciwzapalne, a więc skutecznie koją i łagodzą podrażnienia. Wykorzystany w składzie kosmetyków ekstrakt z dyni ma za zadanie głęboko nawilżyć skórę, zrewitalizować ją, a także zauważalnie odmłodzić. Co ciekawe, w dyni znajduje się L-Tryptofan, który jest naturalnym wyzwalaczem szczęścia. Oznacza to, że pobudza organizm do wytwarzania serotoniny i melatoniny. Serotonina zwana jest potoczne hormonem szczęścia, a melatonina odpowiada za prawidłowy sen - duet idealny!

Dyniowe kosmetyki AA GO GREEN

Nic dziwnego, że marka AA postanowiła zamknąć dobroczynne działanie dyni w dwóch najbardziej opiekujących się skórą twarzy kosmetykach - serum oraz kremie. Znamy co najmniej cztery powody, dla których warto poznać je bliżej.

Tworząc warzywną linię kosmetyków AA kierowało się czterema zasadami. Marce zależało na:

• Transparentności - znamy dokładnie wszystkie składniki oraz ich pochodzenie.

• Bezpieczeństwie - kosmetyki mogą stosować nawet osoby ze skórą skłonną do alergii.

• Ekologii - opakowania nie zawierają szkodliwego dla środowiska celofanu.

• Minimalizmie - każdy z produkt pomaga zwalczyć konkretny problem.

Mat.prasowe

Co ważne - krem oraz serum olejowe z dynią zostały poddane testom klinicznym u alergików. Nie wywołały żadnej reakcji niepożądanej, więc są w pełni bezpieczne dla osób, których skóra często bywa nadreaktywna.

Ponadto kosmetyki z dynią, podobnie jak cała seria AA GO GREEN, zostały odznaczone certyfikatami ECOCERT COSMOS ORGANIC oraz Vegan Society. Oznacza to, że produkty są odpowiednie dla wegan, a informacja o procentowej zawartości składników pochodzenia naturalnego, została potwierdzona przez niezależną instytucję certyfikującą ECOCERT.

Regenerujące serum olejowe z dynią AA GO GREEN

Serum ma olejową konsystencję, dzięki czemu spragniona odżywienia i regeneracji skóra dosłownie wypija nałożoną warstwę. Kosmetyk zawiera osiem cennym olejów: olej arganowy, olej z nasion słonecznika, olej ze słodkich migdałów, oliwę z oliwek, olej z pestek winogron, olej z nasion pestek dyni, olej z nasion czarnuszki siewnej i niezmydloną frakcję oleju sezamowego. Taka kompozycja dosłownie otula cerę i sprawia, że z każdym użyciem staje się coraz bardziej miękka oraz elastyczna.

Mat.prasowe

Kilka kropel wystarczy rozgrzać delikatnie w dłoni, a następnie nałożyć na twarz, szyję i dekolt. Serum nie nadaje się do stosowania pod oczy, więc tej okolicy należy bezwzględnie unikać. Ponadto serum zostało stworzone tak, aby wzmacniało efekt działania kremu do twarzy i pod oczy z dynią. Możecie mieszać te dwa kosmetyki na dłoni lub po prostu nałożyć jeden po drugim bezpośrednio na twarz.

Kojący krem pod oczy i do twarzy z dynią AA GO GREEN

Działanie kremu skupia się na zregenerowaniu skóry, nawilżeniu jej, uelastycznieniu, a także wygładzeniu. Krem działa na dwa obszary, z czego jeden z nich bywa naprawdę wymagający. Można go nakładać zarówno na całą twarz, jak i pod oczy. Jest na tyle uniwersalny, że spełnia potrzeby obu tych partii.

Mat.prasowe

Porcję kremu wystarczy rozprowadzić w dłoniach i ogrzać dosłownie kilkoma ruchami. Następnie wmasowujemy go w twarz, wokół oczu oraz oczywiście szyję i dekolt, które tak często zdarza nam się pomijać w pielęgnacji. Krem można stosować i rano, i wieczorem lub po prostu w zależności od potrzeb skóry.

Pamiętajcie jednak, że oba kosmetyki są pochodzenia naturalne. Jeśli więc zauważycie, że zaczynają zmieniać kolor, a data przydatności do zużycia jeszcze nie minęła, nie ma się co obawiać - to zupełnie normalny proces.

Redakcja Party! uwielbia magiczną moc dyni!

Materiał powstał z udziałem marki AA