Jak wybrać odpowiedni krem? Zrób go sama! Nikt nie zna lepiej potrzeb twojej skóry niż ty. Obserwując swoją cerę, z łatwością możesz stwierdzić, czego potrzebuje, by wyglądać zdrowo i świeżo. Jak to zrobić? Instrukcję i wszystkie składniki zapewnia Delia! Już teraz możesz skomponować idealny krem do twarzy samodzielnie, we własnym domu. Paulina Krupińska już to zrobiła, a nawet stworzyła jego 3 wersje - dwie na dzień i jedną na noc! Jak to możliwe?

Dzięki linii My Cream już teraz możesz skomponować krem, który zaspokoi wszystkie potrzeby twojej skóry. Dzięki niemu stanie się zdrowa, jędrna i promienna, a wszystko to zrobisz w zaciszu własnego domu w zaledwie kilka minut!

Krem w 3 prostych krokach

Stworzenie własnego kremu zajmie ci tylko chwilę. Robi się to tak:

Wybierasz jedną z trzech baz zaproponowanych przez markę. Dodajesz jeden lub dwa spośród siedmiu substancji aktywnych. Mieszasz składniki szpatułką.

Gotowe!

Sporządzony w ten sposób krem należy przechowywać w lodówce do trzech miesięcy.

Delia My Cream to aż 84 możliwe połączenia

Gdzie szukać tej nowości? Produkty umożliwiające stworzenie kremu My Cream są dostępne na stronie marki oraz w drogeriach Hebe. Jest ich tyle, że można je połączyć aż na 84 sposoby! Idealnie więc zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagającej cery, dlatego nie musisz się martwić, że nie znajdziesz zestawu odpowiedniego dla siebie. W skład tej spójnej, kompleksowej linii wchodzą:

3 bazy

Każda z nich zawiera 97% składników naturalnych, a ich receptura opiera się na odżywiającym i kojącym skórę maśle shea. W zależności od tego, jak bogaty i odżywczy ma być twój krem, możesz wybierać z trzech wariantów:

strong – idealna do masek na noc, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, szczególnie godna polecenia w przypadku skóry suchej i odwodnionej,

– idealna do masek na noc, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, szczególnie godna polecenia w przypadku skóry suchej i odwodnionej, medium – idealna do kremu pod makijaż, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, szczególnie dla skóry mieszanej i normalnej,

– idealna do kremu pod makijaż, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, szczególnie dla skóry mieszanej i normalnej, ultra soft – baza idealna pod makijaż, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, szczególnie polecana w przypadku skóry tłustej i sprawiającej problemy.

7 ampułek ze składnikami aktywnymi

Każda z substancji zamkniętych w ampułkach jest w maksymalnym stężeniu. Dodając je do bazy, stworzysz krem działający na konkretny problem skóry. Do wyboru są:

kwas hialuronowy, który nawilża i ujędrnia skórę, zwiększa jej sprężystość i poprawia kondycję, skutecznie zmniejsza również oznaki starzenia,

który nawilża i ujędrnia skórę, zwiększa jej sprężystość i poprawia kondycję, skutecznie zmniejsza również oznaki starzenia, olej konopny , który łagodzi podrażnienia, wygładza, intensywnie nawilża i odżywia skórę,

, który łagodzi podrażnienia, wygładza, intensywnie nawilża i odżywia skórę, kolagen , który regeneruje, wygładza i nawilża cerę,

, który regeneruje, wygładza i nawilża cerę, peptydy spowalniające proces starzenia się skóry, ujędrniające i wygładzające,

spowalniające proces starzenia się skóry, ujędrniające i wygładzające, retinol , który zmniejsza widoczność zmarszczek, ujędrnia i rozświetla cerę, regeneruje i poprawia jej kondycję,

, który zmniejsza widoczność zmarszczek, ujędrnia i rozświetla cerę, regeneruje i poprawia jej kondycję, witamina C , której głównym zadaniem jest rozświetlanie, wygładzanie cery i redukcja przebarwień,

, której głównym zadaniem jest rozświetlanie, wygładzanie cery i redukcja przebarwień, koenzym Q10, który zmniejsza widoczność zmarszczek, spowalnia procesy starzenia, wygładza i ujędrnia skórę.

Znasz już zasady, to teraz czas na sekretny przepis Pauliny Krupińskiej na jej krem!

Delia My Cream na co dzień:

I Wersja

Baza medium + Witamina c + kwas hialuronowy

Gdy gwiazda pragnie aby jej skóra była gładka, rozświetlona, ale i nawilżona, sięga właśnie po tę wersję Delia My Cream.

II Wersja

Baza medium + Koenzym q10 + olej konopny

Tę recepturę Paulina pokochała za wygładzająco-ujędrniająco właściwości oraz moc nawilżenia!

Delia My Cream na noc:

Baza strong + Peptydy + kolagen

Gwiazda bardzo dba o to, aby w naturalny sposób spowolnić procesy starzenia się skóry, dlatego na noc przygotowuje sobie intensywnie odmładzająco-nawilżająco maskę.

Uwaga! Więcej nie znaczy lepiej!

By krem dobrze spełnił swoje zadanie, do bazy możemy dodać tylko jedną lub dwie substancje aktywne. Nie wiesz, jakie elementy wybrać, by skomponować swój krem idealny? W łączeniu składników w taki sposób, by najlepiej zaspakajały potrzeby twojej skóry, pomoże ci przygotowana przez markę tabelka. Sprawdź, jakie to proste i skomponuj swój krem już teraz!

