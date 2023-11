Promocja w Rossmannie -55 proc. startuje już jutro, 19 kwietnia! To idealna okazja, żeby kupić tanie kosmetyki do makijażu: podkłady, pudry, cienie do powiek, szminki, kredki do oczu i brwi, tusze do rzęs, a nawet lakiery do paznokci.

Co musicie wiedzieć przed promocją w Rossmannie, zanim rzucicie się w wir zakupów? Niedawno drogeria udostępniła regulamin promocji. Poznajcie szczegóły!

Zasady promocji w Rossmannie -55 proc.

Z regulaminu promocji Rossmanna wynika, że akcja skierowana jest wyłącznie do uczestników Klubu Rossmann. Potrwa od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów w drogeriach. Z akcji można korzystać, kupując kosmetyki na stronie internetowej Rossmanna. Trzeba kupić minimum trzy różne produkty do makijażu o innych kodach kreskowych, żeby wziąć udział w akcji promocyjnej i cieszyć się tanimi zakupami.

Ponadto, jeden uczestnik Klubu Rossmann może skorzystać z 55 proc. rabatu maksymalnie trzy razy. Należy także pamiętać, że rabat jest naliczany od ceny regularnej i nie łączy się z innymi rabatami w drogerii.

Zwrot lub wymiana kosmetyków z promocji -55 proc. w Rossmannie

Gdy wpadniesz w szał zakupów, musisz mieć na uwadze, że zakupione kosmetyki w promocji -55 proc. nie podlegają zwrotom lub wymianom! Trzeba więc dokonywać przemyślanych zakupów. Co ciekawe jednak, kupując kosmetyki -55 proc. tańsze w sklepie internetowym, można odstąpić od umowy sprzedaży.

Jakie kosmetyki warto kupić w promocji w Rossmannie?

Przedstawiamy najlepsze kosmetyki do makijażu, które kupicie już o 6 złotych w promocji -55 proc. Zobaczcie poniżej, które produkty będą miały tak bardzo obniżone ceny!