9 z 10

Pupa Made To Last Eyes to automatyczna, wodoodporna kredka do powiek, która zapewnia długotrwały makijaż w intensywnym kolorze. Delikatna, kremowa konsystencja sprawia, że doskonale rozprowadza się na powiekach i może być stosowana nie tylko do zrobienia kreski wokół oczu, ale także jako kremowy cień.

Kredka posiada wykręcany sztyft oraz wbudowaną temperówkę.

Dostępna w 12 odcieniach.

Cena detaliczna: 54 zł