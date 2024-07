6 z 10

GUERLAIN - Parure de Lumière w Kremie lub Fluidzie

Parure de Lumière w Kremie lub Fluidzie: niezwykle gładki, stapiający się ze skórą fluid zapewnia optymalne nawilżenie skórze normalnej do suchej. Wyjątkowy żel-krem dający aksamitne wykończenie jest niczym nawilżający zastrzyk, który daje poczucie intensywnego komfortu. Skąpana w świetle skóra promienieje. Cera jest idealnie gładka, a twarz rozświetlona.

Natychmiastowa eksplozja blasku! Skóra jest piękna, gładka i miękka, przez cały dzień! Cera promienieje. Twarz jest zmysłowa, o powierzchni aksamitu...

Idealna fuzja między comfortem, blaskiem a gładką konsystencją wydawała się utopią, dopóki do akcji nie wkroczył GUERLAIN... Krem Parure de Lumière to bogata cudotwórcza perełka, zaprojektowana niczym produkt pielęgnacyjny. Niesie kojące doznania dla każdego rodzaju cery, nawet tej najsuchszej! Zadziwiająco uzależniająca konsystencja kremu-żelu stapia się natychmiast ze skórą, i dostarcza błyskawicznego poczucia świeżości.

Cena ok:

Parure de Lumière podkład we fluidzie ok. 229 zł

Parure de Lumière podkład w kremie ok. 239 zł