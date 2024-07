kosmetyczne hity grudnia 2012

10 z 10

Make Up For Ever - limitowana kolekcja cieni do oczu

Uzupełnieniem kolekcji Holodiam Powder jest uwielbiana przez fanki piękna paleta Smoky Eye Palette w wersji Holodiam, zawierająca gamę ośmiu cieni do powiek w świetlistych, opalizujących i satynowych odcieniach.

Cena ok. 175 zł