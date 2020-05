W związku z pandemią koronawirusa władze Lidla wprowadzają nowe udogodnienia dla swoich klientów! Kiedy zostaną wprowadzone w życie i jak w zasadzie mają pomóc w robieniu zakupów? Okazuje się, że dobie pandemii koronawirusa w sieci sklepów Lidl już wkrótce będzie można zamówić zakupy online i osobiście odebrać je w sklepie. Jak dokładnie ma to działać?

Nowa usługa w Lidlu

Okazuje się, że już od 23 maja klienci Lidla będą mogli rezerwować zakupy na stronie internetowej. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl klienci, którzy będą zalogowani na Moim Koncie Lidl będą mogli rezerwować wybrane produkty w zakładce rezerwuj.lidl.pl i odbierać je z wybranego sklepu. Nowa usługa ma zachęcać do robienia zakupów tych klientów, którzy w związku z pandemia koronawirusa chcą ograniczyć czas, który spędzają w sklepie. Jak ma to wyglądać w praktyce? Klienci wchodzą na stronę internetową i wybierają sklep w którym chcą odebrać towar. Później rezerwują wybrane produkty i wskazują, kiedy zostaną odebrane. Zamawiający otrzymuje na maila informacje ze swoim zamówieniem, które opłaci i odbierze we wcześniej wskazanym miejscu. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli zadeklarujemy odbiór zakupów np. 24 maja o godzinie 14:00 i spóźnimy się do sklepu- towar będzie na nas czekał tylko przez godzinę czyli do godziny 15:00 23 maja.

Regulamin wskazuje, że klienci którzy trzy razy w danym miesiącu nie kupili zarezerwowanych produktów, mogą dostać blokadę na składanie kolejnych zamówień- czytamy na portalu wirtualnemedia.pl.

Niestety wciąż nie wiadomo, czy od 23 maja w akcji będą brały udział wszystkie sklepy Lidla i jakie produkty będzie można rezerwować.

Zobacz także: Trendy lato 2020. Sukienka z Lidla w tropikalne wzory to hit wakacji - wygląda jak z Zary, a kosztuje 50 złotych!

W Lidlu będzie można rezerwować zakupy.