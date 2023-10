Co można robić podczas kwarantanny w domu? Jeżeli jesteście fanami kina i uwielbiacie dobre filmy i seriale, to mamy dla Was naprawdę świetną informację! W związku z epidemią koronawirusa i kolejnymi ogranicznami dotyczącymi wychodzenia z domu dystrybutor filmowy Kino Świat ma dla Was kuszącą propozycję. Okazuje się, że dystrybutor opublikował w sieci wiele hitowych filmów i seriali, które możecie obejrzeć za darmo. Jakie produkcje znalazły się na liście i gdzie możecie je zobaczyć?

Kino Świat udostępnia w sieci filmy i seriale

Kino Świat już od dawna ma swój kanał na YouTube.com gdzie można było obejrzeć wiele produkcji filmowych. Teraz jednak, w związku z epidemią koronawirusa dystrybutor postanowił wrzucić do sieci więcej filmów i seriali. Jeżeli więc marzycie o seansie filmowym, możecie zrobić sobie namiastkę kina we własnym domu! Zobaczcie, jakie produkcje możecie obejrzeć za darmo w sieci.

"Szach-mat"

"Redystrybutorzy"

"Gniew żywych trupów"

"Niebo na ziemi"

"Małe stłuczki"

"Odwet za Jolly"

"Kod zniewolenia"

"Tapioka"

"Jake i kobiety"

"Ponad odkupieniem"

"Zabójcza plaża"

"Miłość w chmurach"

"Legenda o świętym pijaku"

"Psi muszkieterowie ratują Święta"

"Zagłodzeni"

"Git"

"Sexy-myjnia w bikini"

"Przypis"

"Przekleństwo Jeremy'ego"

"Klan"

"Dwoje nie do pary"

"Dzieci księdza"

"Pamiętasz mnie?"

"Piotrek trzynastego"

"Piotrek trzynastego 2"

oraz seriale: "Bitwa o ciężką wodę", "Taxi Brooklyn".

To co, dziś wieczorem pierwszy seans? Co wybieracie z listy udostępnionej przez Kino Świat?

