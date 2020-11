Czeka nas pełny lockdown? Już dziś nowe obostrzenia w związku z koronawirusem! "Zmniejszenie mobilności Polaków powinno być priorytetem"

Już w środę 4. listopada ma odbyć się kolejna konferencja z udziałem premiera, na której możemy poznać nowe obostrzenia. Jednak już teraz do mediów docierają nieoficjalne informacje, z których dowiadujemy się jakie restrykcje są rozważane i już wkrótce mogą wejść w życie.

Które branże mogą zostać zamknięte? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Szykuje się całkowity lockdown? "Nie wykluczamy żadnego scenariusza"

Koronawirus w Polsce, nowe obostrzenia

Druga fala pandemii koronawirusa w Polsce ciągle nie zwalnia tempa. W dalszym ciągu odnotowujemy ogromne przyrosty nowych zakażeń, a rząd zastanawia się nad kolejnymi obostrzeniami, by wyhamować transmisję groźnego wirusa.

Jakiś czas temu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie zamierza wprowadzać pełnego lockdownu tak długo, jak to tylko będzie możliwe.

Nie chcemy zamykać całkowicie gospodarki tak długo, jak to będzie możliwe. [...] Ograniczmy nasze kontakty tak szybko, jak to możliwe. Apeluję o przestrzeganie tych zasad, żeby nadzieja wróciła z powrotem. Musimy "zdusić" tę drugą falę - powiedział na jednej z konferencji premier.

Jak informuje Business Insider, całkowite zamknięcie gospodarki, którego doświadczyliśmy wiosną, to ostateczność. Jednak pewne jest to, że przybędzie nowych obostrzeń i mogą być one bardzo istotne. Wiele wskazuje na to, że jedną z branż, którą mogą dotknąć dodatkowe restrykcje będzie handel.

Zmniejszenie mobilności Polaków powinno być priorytetem - powiedział informator Business Insider.

Według informacji uzyskanych przez Business Insider, analizowane jest ponowne zamknięcie galerii handlowych. Jeśli zostanie wprowadzony zakaz handlu, to dotknie on również targowiska.

I wygląda na to, że rząd już dziś wprowadzi restrykcje, które spowodują mocne ograniczenie kontaktów międzyludzkich.

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki będzie przedstawiał kolejne obostrzenia, kolejne decyzje, które będą ograniczały nasze funkcjonowanie, ograniczały też ilość kontaktów społecznych. Bo dopóki nie ma skutecznej szczepionki, to najlepszym lekiem na epidemię jest sposób znany od starożytności, czyli izolacja, ograniczenie kontaktów międzyludzkich - powiedział w środowej audycji Rozgłośni Katolickich "Poranek Siódma 9" Michał Dworczyk.

Już dziś oficjalnie poznamy nowe obostrzenia. Według nieoficjalnych informacji, ponownie mogą być zamknięte galerie handlowe.

East News

Konferencja z udziałem premiera ma odbyć się w środę, 4 listopada.