Koronawirus nie tylko w kopalniach. Zarażona czwórka dzieci ze żłobka w Radomiu

Bardzo niepokojące informacje dotarły z Radomia. W jednym radomskich żłobków Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna potwierdziła zakażenie koronawirusem u czwórki maluchów. Informacja została przekazana przez Urząd Miejski w Radomiu. Co więcej jeden z rodziców zakażonego dziecka jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawdźcie szczegóły.

Czwórka dzieci ze żłobka w Radomiu zarażona koronawirusem!

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", czwórka dzieci z miejskiego żłobka przy ulicy PCK jest zarażona koronawirusem. Badania na obecność SARS-CoV-2 dały niestety pozytywny wynik. Jak się okazało, wcześniej zakażenia zostały potwierdzone również u trzech opiekunek pracujących w żłobku. Jak informuje również Urząd Miejski w Radomiu, koronawirus wystąpił także u niektórych rodziców dzieci. W środę pobrano próbki od innych maluchów, które przebywały w żłobku oraz od ich rodzin.

- Będziemy czekać na kolejne wyniki i w uzgodnieniu z radomskim sanepidem będziemy podejmować dalsze działania. Jak się okazało, jeden z rodziców dziecka z pozytywnym wynikiem to pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS, którzy mieli kontakt z tą osobą, zostali zgłoszeni do sanepidu i od nich także będą pobierane wymazy – cytuje słowa zastępcy prezydenta Radomia Jerzego Zawodnika, "Super Express".

Od 6. maja rodzice mogą wysyłać swoje pociechy do żłobków i przedszkoli, jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych obostrzeniach - maluchy nie mogą przynosić swoich zabawek, zrezygnowano również z mycia zębów w placówkach. Ograniczone jest przebywanie osób trzecich w tego typu instytucjach, a sale muszą być na bieżąco dezynfekowane m.in. poręcze, klamki, włączniki światła czy ramy łóżeczek. Jeśli dziecko wykazuje jakieś oznaki choroby, nie należy przyprowadzać go do przedszkola czy żłobka.

