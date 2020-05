Koronawirus: Czy można jeść na ulicy? Jest stanowisko sanepidu! 

Macie ochotę zjeść loda na ulicy? A może kebaba? Czy grozi za to mandat? W czasach pandemii koronawirusa i mnóstwa ograniczeń wprowadzonych przez rząd, można pogubić się co wolno, a czego nie. GiS zabrał głos w sprawie jedzenia na ulicach. Sprawa jest jasna!

Czy można jeść na ulicy? Sanepid komentuje

Obowiązek zasłaniania twarzy i nosa obowiązuje od kilkunastu dni. Czy w związku z tym można na ulicy zjeść loda, zapiekankę lub kebaba? Wiele punktów gastronomicznych jest przecież otwartych (oczywiście działają na zasadzie zamówień na wynos)... Jednak stanowisko sanepidu jest jasne - dania powinno spożywać się w mieszkaniu lub np. w samochodzie:

Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Nie zawiera on odstępstw dotyczących spożywania posiłków, lodów, gofrów, hot dogów etc. w miejscach objętych nakazem noszenia maseczek. Aktualnie przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gastronomicznej na wynos, ale mając na uwadze, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, jedzenie posiłków kupionych na wynos powinno następować w domu - poinformował GIS.

Czyli jeśli kupicie kebaba lub hot doga - poproście o zawinięcie go w papier. Jak z lodami? Wychodzi na to, że trzeba je kupować jak najbliżej miejsca zamieszkania. Warto bowiem dodać, że policja może wlepić nam mandat (nawet do 500 zł) za niestosowanie się do zaleceń!

