Tegoroczny sylwester będzie dla Kory pracowity. Gwiazda nie będzie mogła w pełni cieszyć się szampańską imprezą, ponieważ zgodziła się na występ podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" na warszawskim Placu Konstytucji.

Okazuje się jednak, że Kora postawiła warunek. Chcąc ten wyjątkowy wieczór spędzić z gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół, piosenkarka wymusiła na organizatorach, aby znaleźli miejsce również dla nich.

- Dlatego mimo że hotel, w którym przebywać będą artyści jest przepełniony, organizatorzy koncertu musieli znaleźć jeszcze pokoje dla przyjaciół jurorki "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Inaczej nie wyszłaby ona na scenę... - donosi "Fakt".

Jak widać, Kora się ceni, ale co najważniejsze, nie zapomina o bliskich. Dlatego też trudno jednoznacznie stwierdzić, że jej zachowanie to gwiazdorskie fochy. W końcu taki wieczór jak dziś, zdarza się tylko raz w roku.

