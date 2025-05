Louis Prevost, brat papieża Leona XIV, od lat udziela się w mediach społecznościowych, a jego aktywność w sieci budzi poważne kontrowersje. Mężczyzna mieszka na Florydzie, a jego wpisy są szeroko komentowane nie tylko przez internautów, ale również przez media. W świetle wyboru jego brata na papieża, zainteresowanie jego osobą znacząco wzrosło.

Louis Prevost wielokrotnie zamieszczał na Facebooku treści zawierające mocne oskarżenia, wulgarne określenia i jawnie polityczne przesłania. W jednym z udostępnionych na swoim profilu postów nazwał Nancy Pelosi „diabłem wcielonym”. W innym wpisie podkreślił swoje poparcie dla Donalda Trumpa, określając siebie mianem zwolennika ruchu MAGA (Make America Great Again). Używał sformułowań, które jednoznacznie wskazywały na jego skrajnie prawicowe poglądy.

Niektóre z jego publikacji zawierały nie tylko obraźliwe komentarze, ale również teorie spiskowe i informacje niepotwierdzone żadnymi dowodami. Wszystko to sprawiło, że jego aktywność zaczęła być traktowana jako potencjalne zagrożenie dla reputacji nowo wybranego papieża. Sprawę nagłośnił serwis „New York Post”, który zwrócił uwagę na udostępnienie wulgarnego wpisu autora, obrażającego Nancy Pelosi — członkinię Partii Demokratycznej i byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów.

Ci p*******i liberałowie płaczący o cła są po prostu oderwani od rzeczywistości. Czy oni nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak wideo? Posłuchajcie, co ta pijana c*** miała do powiedzenia w połowie lat 90., długo, zanim jej mąż zaczął umawiać się na randki Grindrze

czytamy we wpisie przekazanym przez Louisa Prevosta.