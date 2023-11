Wybielanie zębów przez gwiazdy niezmiennie od lat nie traci na popularności. Nic więc dziwnego, że trend przeniósł się także do mainstreamu i pokochały go miliony!

Białe zęby to obecnie must-have, jeśli marzymy o tym, aby zachwycać pięknym uśmiechem i zjednywać sobie ludzi. Niestety, pasty do zębów z właściwościami wybielającymi to już za mało, aby osiągnąć zadowalające rezultaty. Co więc robić, aby szybko i skutecznie rozjaśnić zęby bez wychodzenia z domu?

Odpowiedź jest bardzo prosta: wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest rewolucyjna szczoteczka soniczna Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 - ekspert pięknego i zdrowego uśmiechu!

Zwycięzcy konkursu:

Barbara P., Trzebnica

Basia M., Bolesław

Dominika M., Warszawa

Zadanie konkursowe:

W jakiej sytuacji śnieżnobiały uśmiech to must-have?

Ślub, rozmowa o pracę, a może randka?

Napisz i uzasadnij swoją odpowiedź!

Do wygrania 1 z 3 szczoteczek innowacyjnych szczoteczek

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100!

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 to prawdzie rewolucyjne urządzenie. Posiada 3 programy dedykowane do różnych potrzeb i 3 poziomy ich intensywności. Specjalnie opracowana technologia soniczna, przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru, pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i znacznie poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Co więcej, w szczoteczkę Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 wbudowano czujnik nacisku, który informuje nas, czy zęby i dziąsła nie są szczotkowane zbyt mocno. A jeśli nie wiesz jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć, to koniec z twoimi rozterkami. Funkcja parowania trybu BrushSync informuje inteligentny uchwyt, jakiej główki szczoteczki używasz. Jeśli na przykład nałożysz główkę szczoteczki Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać dla dziąseł optymalny tryb i poziom intensywności. Technologia BrushSync automatycznie dostosuje program i jego intensywność do rodzaju główki, a dodatkowo obliczy indywidualne jej zużycie oraz przypomni o konieczności wymiany główki na nową.

Wszystko po to, aby w ekspresowym tempie osiągnąć wymarzony Hollywood Smile!

Wypróbuj i zachwycaj uśmiechem gwiazdy z czerwonego dywanu!

