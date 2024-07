Już od 13 lipca w polskich kinach króluje film "Faceci od kuchni" z samym Jean'em Reno w roli głownej. Opowiada on o Alexandrze Lagarde (Jean Reno), uznanym w całym Paryżu mistrzu kuchni, który cierpi na brak kulinarnej weny. Choć prowadzona przez niego restauracja jest niczym Luwr wśród muzeów, a goście z wielotygodniowym wyprzedzeniem muszą oczekiwać na stolik, Alexandre wpada w nie lada tarapaty. Nowy właściciel restauracji planuje zastąpić dotychczasowe menu rewolucyjną, znacznie tańszą kuchnią molekularną. Na miejsce Alexandra czyha niejeden młody kucharz, a on sam stoi przed bardzo trudnym wyborem. Albo dostosuje się do nowych zasad, albo zawalczy o to, co najbardziej kocha. Na szczęście na jego drodze stanie niesforny, ale bardzo zdolny Jacky Bonnot – człowiek, który potrafi ugotować wszystko. Szykuje się kuchenna rewolucja!

Reklama

Wizytę w kinie polecamy z całą odpowiedzialnością i zapraszamy do konkursu. Możecie wygrać trzy zestawy do przygotowywania Fondue. Wystarczy podać przepis na jakąś ciekawą i intrygującą potrawę :-) Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@afterparty.pl. Czekamy do 22 lipca 2012 r. Wygrywają trzy najciekawsze przespiy. Wyniki w poniedziałek 23 lipca na facebook.com/afterpartypl