KONKURS ZAKOŃCZONY!

Reklama

Lista laureatów:

Iwona B.

Michał G.

Gratulujemy! Ze zwycięzcami skontaktujemy się wkrótce!

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Gala MTV EMA 2013 to największe muzyczne święto w całej Europie. Już 10 listopada do Amsterdamu zjadą topowe światowe gwiazdy, które powalczą o prestiżową statuetkę. Wśród nich także reprezentacja Polski. Kto to będzie? Podczas wielkiej imprezy MTV EMA PRE-PARTY 2013, która odbędzie się 30 października w klubie Soho w Warszawie, wręczona zostanie statuetka dla Najlepszego Polskiego Artysty, który pojedzie do Amsterdamu walczyć o kolejny tytuł.

Zobacz także

Ty też możesz znaleźć się w tym elitarnym gronie i wraz z AfterParty.pl i MTV Polska wylecieć do Amsterdamu, aby na żywo poczuć największe muzyczne emocje. Mamy dla Ciebie 1 z 2 podwójnych zaproszeń na galę MTV EMA 2013.Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie.

Nagrody

Do wygrania są 2 podwójne zaproszeń na galę MTV EMA 2013, która odbędzie się 30 października w Amsterdamie. Nagroda obejmuje przelot w obie strony, zakwaterowanie, opiekę na miejscu, wstęp na czerwony dywan imprezy, wejście na galę oraz na afterparty. Konkurs wyłącznie dla osób pełnoletnich. Bilety zostaną przekazane przez firmę zewnętrzną (szczegóły w regulaminie konkursu).

Dowiedz się więcej o nagrodach i gali MTV EMA PRE-PARTY 2013



Zadanie konkursowe

Żeby wygrać nagrodę musisz odpowiedzieć na krótkie pytanie i uzasadnić swój wybór w max. pięciu zdaniach:

Wybierz 1 z 10 najlepszy twoim zdaniem najlepszych momentów w historii gali i uzasadnij swój wybór w max. pięciu zdaniach

10 najbardziej legendarnych momentów w historii EMA ZOBACZ TUTAJ

Na zgłoszenia czekamy do 27 października, do 23:59

Wyniki ogłosimy do 28 października.

Regulamin konkursu

Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres mtv@afterparty.pl w tytule wpisując "MTV EMA AMSTERDAM 2013". Pamiętajcie o podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mailowego i daty urodzenia.

Do dzieła!

Reklama

Gwiazdy które walczą o nagrodę "Best Polish Act" na MTV EMA 2013: