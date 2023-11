Reklama

Jesteś mężczyzną? Zapewne rozpaczliwie poszukujesz pomysłu na prezent dla twojej drugiej połówki. Jesteś kobietą? To wprost idealnie – Walentynki to przecież doskonała okazja do rozpieszczenia samej siebie. Bez względu na to czy obchodzicie święto zakochanych czy nie – przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym możecie wygrać perfekcyjny zapach na Walentynki NOU Rose Patchouli.



Dlaczego? Otóż woda perfumowana NOU Rose Patchouli jest zarazem elegancka, seksowna i przepełniona nieoczywistą słodyczą – krótko mówiąc pachnie tak, jak chcemy pachnieć 14 lutego. W pierwszych chwilach uwodzi nutami bergamoty, różowego pieprzu, petigrainu i mandarynki, powoli wciąga do ogrodu pełnego róż, geranium i jaśminu, by na końcu rozpieścić zmysły akordami paczuli, drzewa sandałowego, bobu tonka oraz benzoinu.



Co zrobić żeby go zgarnąć? Napiszcie nam, za co kochacie swoją drugą połówkę (lub samą siebie ;)). Swoje odpowiedzi wysyłajcie na konkurs@party.pl. Konkurs trwa do 09.02 do godz. 23:59. Na co czekacie? Do dzieła!

Aktualizacja

Przedstawiamy pełną listę laureatów konkursu: Sonia P. (Obrzycko), Anna Cz. (Olsztyn), Ewa L. (Poznań), Iwona S. (Skarżysko Kamienna), Martyna Buras (Kielce), Barbara J. (Nowy Sącz), Gabriela Ś. (Kraków), Krystyna U. (Wrocław), Marta R. (Kołobrzeg), Dawid M. (Żory), Weronika K. (Krasnystaw), Martyna Z. (Warszawa), Sylwia Ś. (Bielsko-Biała), Renata P. (Gliwice), Grzegorz D. (Malbork), Teresa N. (Staszów), Izabela S. (Gzy),Sylwia G. (Chąśno), Anna M. (Tarnowskie Góry), Anna M. (Poznań), Dominika P. (Wrocław), Katarzyna D. (Żółkiewka), Kamila S. (Morąg), Justyna Ł. (Starachowice),Klaudia W. (Chodów), Marcin K. (Sarnaki), Renata J. (Elbląg), Edyta M. (Siemiatycze), Marta E. (Kołobrzeg), Daria M. (Węgrzce)



