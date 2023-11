Uwielbiasz idealnie proste włosy, ale szkoda ci rano czasu na ich prostowanie? A może masz wrażenie, że przez częste traktowanie włosów prostownicą są teraz w gorszej kondycji? Jeśli tak, powinna spodobać ci się nowość marki Philips. Zadba o idealnie gładką fryzurę, nie niszczy pasm i … możesz ją wygrać w naszym konkursie!

Szczotka prostująca Philips

O czy mowa? O nowej szczotce prostującej Philips! Prostuje włosy w zaledwie 5 minut i pozwala uzyskać naturalną objętość bez efektu „płaskiej i przyklapniętej” fryzury! Dzięki ceramiczno-turmalinowej powłoce, zapewni ci również efekt lśniących, gładkich i niepuszących się włosów. Szczotka prostująca Philips nagrzewa się w 50 sekund i posiada aż 247 ząbków! Jej wyjątkowo duża powierzchnia umożliwia dokładną stylizację większej ilości włosów na raz. Co ważne, korzystanie ze szczotki jest nie tylko szybkie, ale i bezpieczne dla włosów i skóry głowy. Posiada technologię ThermoProtect, która utrzymuje stałą temperaturę na jej całej powierzchni, dzięki czemu mamy pewność, że równomiernie wystylizujemy włosy. Szczotkę prostującą Philips można ustawić na 170°C i 200°C, tak by najlepiej dopasować temperaturę do swojego rodzaju włosów.

Mat.prasowe

KONKURS zakończony!

Lista laureatów:

Krystyna U., Wrocław

Elżbieta S., Białystok

Anna Ż., Człuchów

Artykuł powstał z udziałem marki Philips