Weź udział w konkursie z okazji Dnia Dziecka i wygraj niesamowitą wycieczkę do Disneylandu lub oryginalne zestawy bransoletek Mummy&Me. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie i wygrać? Zrób zdjęcie mamy i córeczki z bransoletkami Mummy&Me i wklej je w komentarzu pod postem informującym o konkursie na fanpage'u Party.pl! Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Nagradzamy najbardziej kreatywne zdjęcia! Już teraz czekamy na wasze zgłoszenia! Pamiętajcie, liczy się kreatywność!

Pamiętajcie, że część dochodu ze sprzedaży bransoletek jest przeznaczona na wsparcie Domów Samotnej Matki. Bransoletki są do kupienia w Rossmannie w cenie od 17,99 zł za komplet.

Zgłoszenia można przesyłać od 1 do 8 czerwca 2016 roku. Rozwiązanie konkursu nastąpi najpóźniej do 15 czerwca.

Cały regulamin konkursu znajdziesz tutaj!

Którą bransoletkę wybierzesz? ;)

Oryginalne bransoletki dla ciebie i twojej córeczki!

Dzień Dziecka to świetna okazja, by wziąć udział w konkursie i wygrać!