Tegoroczna edycja po raz kolejny pokazała, że uczestnicy w swojej pracy kierują się kreatywnością i wyobraźnią plastyczną, koniecznymi atrybutami dobrego szefa kuchni.

Ten konkurs to krok do wielkiej kariery i odkryć kulinarnych. Jestem pod wielkim wrażeniem ich determinacji i pasji. Przyznaję, że jestem surowym sędzią, ale uważam, że to jest przepustka do lepszego smaku. Chciałabym, żeby ci młodzi ludzie mogli się rozwijać, a rozwój jest możliwy tylko wtedy, kiedy będą wiedzieć, jakie błędy popełnili. W swoich ocenach biorę pod uwagę kompozycję smaków i estetykę podania. Sukces restauratora to nie tylko talent, ale również osobowość i umiejętność uwodzenia. I tego im życzę – oceniła uczestników Daria Ładocha.