Czy zdjęcia zrobione smartfonem mogą być tak samo dobre, jak te profesjonalnym aparatem fotograficznym? Marcin Tyszka udowadnia, że tak! Ostatnio Karolina Pisarek i Damian Kordas stanęli przed jego obiektywem, a wszystkie zdjęcia zostały stworzone smartfonem Huawei P30 Pro – najlepszym telefonem do fotografii mobilnej, według światowego rankingu DxOMark. Musimy przyznać, że efekt sesji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania!

Profesjonalna sesja zdjęciowa smartfonem? Teraz to możliwe!

Karolina i Damian są influercerami z Team'u Huawei, którzy rewelacyjnie wypadli w najnowszej sesji zdjęciowej. Jej koncepcja utrzymana jest w prostej, surowej stylistyce i nawiązuje do dwóch kategorii konkursu InFocus Awards 2019: Twarze oraz Emocje. Te zdjęcia mają stanowić inspirację dla wszystkich pasjonatów fotografii, którzy pragną wziąć udział w konkursie organizowanym przez markę Huawei. W wykonaniu zdjęć, Marcin Tyszka posłużył się smartfonem Huawei P30 Pro oraz wykorzystał też nieoczywiste akcesoria fotograficzne, co pozwoliło uzyskać wyjątkowe efekty wizualne! Jednym z nich są lustra, które doskonale zobrazowały wielowymiarowość każdego człowieka. Warto zauważyć, że obydwoje modele zaprezentowali szeroki wachlarz swoim umiejętności oraz emocji.

Jak mówi Marcin Tyszka: najciekawsze są dla mnie twarze, fotografuje je od ponad 25 lat. Zazwyczaj są piękne i wyidealizowane, bo taka jest moda, ale potrafię docenić też inny rodzaj fotografii – portretowej bardziej głębokiej, a czasem nawet smutnej. Po latach pracy zacząłem szukać nowych kierunków (…). Uwielbiam wszystkie nowinki technologiczne i możliwości na które pozwala Huawei P30 Pro. (…) Zdjęcie nie wymaga wielkiego profesjonalnego aparatu - wystarczy smartfon, wyobraźnia, parę małych gadżetów i gotowość do zabawy.

Konkurs dla fanów fotografii mobilnej

Konkurs InFocus Awards 2019 powstał dla pasjonatów fotografii mobilnej. Jego celem jest promowanie sztuki cyfrowej i artystycznego potencjału twórców na całym świecie. Skąd się wzięła sama nazwa konkursu? Nawiązuje do pojęcia ostrości w fotografii i ma na celu zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno. Choć niekiedy kryje się w tle, warto je dostrzec i ukazać na pierwszym planie. Dzięki rozwojowi technologii oraz coraz lepszym parametrom aparatów w telefonach, dziś może to zrobić każdy posiadacz smartfona! Natomiast Internet daje nam możliwość podzieleniem się twórczością z całym światem.

InFocus Awards 2019 Huawei - nagrody

Jeśli uwielbiasz robić zdjęcia telefonem, koniecznie weź udział w konkursie InFocus Awards 2019 i podziel się swoim spojrzeniem na świat! Możesz zyskać międzynarodowy prestiż i sławę oraz wygrać niezwykłe nagrody.

Zwycięzca Grand Prix otrzyma 10 000 euro, laptop Huawei Matebook 13, zegarek Huawei Watch GT.

Zwycięzcy I nagrody w każdej kategorii dostaną 2000 euro, smartfon Huawei Pro, laptop Huawei Matebook 13, zegarek Watch GT Huawei.

Dla zwycięzców II nagrody przewidziany jest smartfon Huawei P30 Pro, a III nagrody jest smartfon Huawei P30.

Zwycięzca nagrody publiczności otrzyma smartfon Huawei P30 Pro oraz zegarek Huawei Watch GT.

Zasady konkursu InFocus Awards 2019

Co należy zrobić? Prześlij swoją zdjęcie lub krótki film wykonany smartfonem Huawei najlepiej oddający temat jednej z 6 kategorii konkursowych: Twarze, Emocje, Witaj, życie!, Z odległości, Storyboard, Żyj chwilą. To nie wszystko! Każdy, kto zgłosi zdjęcie do konkursu InFocus Awards 2019 i dodatkowo umieści je na swoich mediach społecznościowych (Instagram lub Facebook) z hashtagiem #InFocusPL ma szansę wygrać zaproszenie na warsztaty fotograficzne z Marcinem Tyszką. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na kanałach social media Huawei Mobile Polska.

Swoje prace możesz zgłosić do 11 sierpnia na stronie: https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/pl/.

W jury konkursu InFocus Awards 2019 zasiada:

Marcin Tyszka - najbardziej znany polski fotograf modowy na świecie;

- najbardziej znany polski fotograf modowy na świecie; Yanmin Wang - Prezes Huawei Consumer Business Group w regionie CEE i Krajach Nordyckich;

- Prezes Huawei Consumer Business Group w regionie CEE i Krajach Nordyckich; Nikolaj Thaning Rentzmann – duński artysta specjalizujący się w fotografii krajobrazowej i podróżniczej;

– duński artysta specjalizujący się w fotografii krajobrazowej i podróżniczej; Emma Svensson – szwedzka fotografka specjalizująca w fotografii portretowej i modowej;

– szwedzka fotografka specjalizująca w fotografii portretowej i modowej; Yener Torun – turecki architekt i fotograf, specjalizujący się w przekształcaniu miejskiego krajobrazu w geometryczną abstrakcję, która staje się tematem jego fotograficznych projektów;

– turecki architekt i fotograf, specjalizujący się w przekształcaniu miejskiego krajobrazu w geometryczną abstrakcję, która staje się tematem jego fotograficznych projektów; VuThéara Kham – francuski fotograf o kambodżańskich korzeniach, pasjonat fotografii ulicznej, krajobrazu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie września.

Weź udział w konkursie InFocus i pokaż światu jak ty definiujesz piękno!

