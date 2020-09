Koniec zdjęć na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju"! Doda zamieściła wzruszający wpis: "Widziałam, jak rodzą się nowe miłości"

Praca na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju" właśnie dobiega końca! Z wpisu Dody, który pojawił się na Instagramie wynika, że 29. września padnie ostatni klaps. Z tego też względu producentka filmu zamieściła zdjęcia i wzruszający wpis, w którym podsumowała kilka miesięcy pracy. Wspomniała nawet, że na planie narodziły się... nowe miłości. Zobaczcie sami!

Ostatnie miesiące były dla Dody bardzo intensywne. Oczywiście miało to związek z pracą na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju" - jak wiadomo wokalistka i jej mąż są odpowiedzialni za jego produkcję. Na początku 2021 roku będziemy mogli zobaczyć efekty pracy całej ekipy, bo właśnie na styczeń zaplanowana jest premiera filmu. Fani już teraz z niecierpliwością czekają na ten moment i chyba śmiało można przyznać, że będzie to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich lat!

Na Instagramie Dody właśnie pojawił się wpis, w którym producentka poinformowała, że dziś, 29. września, padnie ostatni klaps na planie filmu. Cała ekipa bardzo się z sobą zżyła i przeżyła mnóstwo fantastycznych chwil. Z tego też względu Doda postanowiła uczcić ten moment na Instagramie, wrzucając kilka zdjęć i pisząc kilka ciepłych słów.

Ponadto producentka filmu "Dziewczyny z Dubaju" przyznała, że na planie narodziły się nowe przyjaźnie i... miłości!

Widziałam jak rodzą się podczas planu piękne przyjaźnie ,nowe miłości ,a z pewnością wiele znajomości zawartych podczas pracy nad filmem zostaną do końca życia i to jest piękne🤝 Wspieraliśmy się w dobrych i w złych chwilach, każdy na każdego mógł liczyć. Dlatego ten film to efekt pracy wszystkich. Naprawdę ich polubiłam... a rzadko to mówię♒️ 💜 - czytamy we wpisie Dody.