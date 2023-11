Reklama

"Łączy Nas Piłka" kończy relacje z Mundialu! Tego chyba nie spodziewał się nikt. Łukasz Wiśniowski z PZPN-u poinformował fanów kanału, że nie będzie nowych odcinków z Mistrzostw w Rosji. Na kanale "Łączy Nas Piłka" na YouTube kibice już od kilku lat mogą oglądać nagrania ze zgrupowań naszej kary. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak piłkarze trenują przed spotkaniami z Senegalem i Kolumbią. Tylko kamera "Łączy Nas Piłka" była tak blisko naszej kadry. Niestety, chociaż Polacy zagrają jeszcze jeden mecz z Japonią, to w sieci nie pojawi się relacja z przygotowań do spotkania, ani z powrotu piłkarzy do Polski.

W ostatnim odcinku "Łączy Nas Piłka" prowadzący poinformował, że nie będzie już kolejnych relacji, a to oburzyło internautów i dziennikarzy, którzy próbowali dowiedzieć się, dlaczego kibice nie mogą zobaczyć, jaka atmosfera panuje w naszej kadrze po przegranych meczach z Senegalem i Kolumbią.

To wprost: dlaczego nie ma filmów? Nie możecie nagrywać? Nie możecie publikować?- pytał na Twitterze jeden z dziennikarzy "Przeglądu Sportowego". Możemy, ale nie nagrałem niczego co byłoby warte publikacji. Nic co wniosłoby cokolwiek do tej dyskusji- odpowiedział Łukasz Wiśniowski.

Decyzja o zakończeniu relacji z Mundialu zaskoczyła również Michała Pola. Znany dziennikarz sportowy w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl powiedział wprost, że pokazanie, jak piłkarze przeżywają porażkę, mogłoby ocieplić ich wizerunek.

(...) uważam, że pokazanie, jak oni przeżywają tę klęskę, bo mam nadzieję, że ją przeżywają, w jakimś stopniu ociepliłoby ich wizerunek, zjednałoby im sympatię kibiców. Kiedy jest dobrze, to piłkarze chętnie idą przed kamerę. A teraz nie wychodzą ani przed kamery nasze - zewnętrznych mediów, ani swojego kanału, gdzie kontrolują przekaz, więc nie wyciekną nagrania mogące sugerować, że mają gdzieś porażki. Wszyscy przeżywamy tę klęskę. Wielu kibiców jest dodatkowo rozczarowanych, bo chciałoby być teraz z piłkarzami- ocenił Michał Pol.

Żałujecie, że nie zobaczycie, jak Polacy przygotowują się do meczu z Japonią i jak radzą sobie po przegranych spotkaniach z Senegalem i Kolumbią?

Jeszcze przed meczem z Senegalem w sieci pojawiały się relacje z przygotowań naszej kadry.

