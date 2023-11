W "Przyjaciółkach" wciąż wielkie emocje! A wszystko za sprawa konfliktu pomiędzy Ingą, Anką, Zuzą a Patrycją. Wierni fani wielkiego hitu Polsatu doskonale wiedzą, że w ostatnich odcinkach serialu ich przyjaźń została wystawiona na wielką próbę. Inga, Zuza i Anka nie są zachwycone ślubem Patrycji z Wiktorem, który okazał się damskim bokserem. Z tego powodu między dziewczynami doszło do wielkiej kłótni i zerwania kontaktów! Czy serialowe przyjaciółki wreszcie się pogodzą? Co czeka bohaterki grane przez Małgorzatę Sochę, Anitę Sokołowską, Joannę Liszowską i Magdalenę Stużyńską? Postanowiliśmy zapytać o to jedną z gwiazd "Przyjaciółek"!

Posłuchajcie, co zdradziła nam Magdalena Stużyńska, czyli serialowa Anka!

Magda Stużyńska zdradziła nam, co wydarzy się w życiu serialowych "Przyjaciółek".