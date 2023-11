12 września w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii 5.10.15.! Poruszony został niezwykle istotny problem społeczny - hejt w szkole i w internecie. Ekspertami w temacie byli zaproszeni goście: Agnieszka Hyży (dziennikarka, współprowadząca podcast „Stacja Hejt”, mama Marty), Kuba Urbaniak - Podziarany Tata (bloger, organizator akcji #niehejtuj, tata Niny i Bruna) oraz Martyna Różycka (kierownik działającego w NASK zespołu Dyżurnet.pl reagującego na nielegalne i szkodliwe treści w internecie, mama Jaśka). Spotkanie poprowadziła ekspertka Akademii 5.10.15. - Małgorzata Ohme, psycholog dziecięcy i rodzinny.

Zgodnie z raportem międzynarodowej organizacji Global Dignity niemal połowa nastolatków spotyka się w internecie ze zjawiskiem hejtu, a co piąty badany jest jego prowodyrem. 58% z nich twierdzi, że byli świadkami poniżania i ośmieszania w sieci, a 59% wręcz wyzywania. Podczas wydarzenia Agnieszka Hyży podkreśliła, że jej zdaniem dzisiejsza młodzież nie potrafi w inny sposób mówić o odmienności zdań, ale z drugiej strony czuje, że jest to coś okrutnego.

Jeżeli wydaje nam się, że w sieci jesteśmy anonimowi, to jesteśmy absolutnie w błędzie. Mnie statystyki osobiście przerażają. 10% młodych osób komentujących w sieci twierdzi, że obraźliwe komentarze to forma rozrywki.

Hyży przywołała zresztą swoje osobiste doświadczenia i opowiedziała jak sama, jako osoba publiczna, doświadcza hejtu.

Kuba Urbaniak, autor bloga www.podziaranytata.pl podzielił się swoimi prywatnymi doświadczeniami z hejtem. One stały się inspiracją do realizowania przez niego działań społecznych w ramach akcji #niehejtuj. Bloger spotyka się z dzieciakami i młodzieżą w szkołach w Lesznie i okolicach (rejonie, z którego pochodzi) i tłumaczy czym jest hejt, skąd się bierze i jak sobie z nim radzić.

Musimy pamiętać o tym, że dzieci biorą przykład z nas- dorosłych. To właśnie od nas uczą się tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Kiedy obrażamy piłkarzy oglądając mecz, kiedy krzyczymy będąc za kierownicą, czy w negatywny sposób komentujemy to, co dzieje się wokół. Jeśli my nie damy im dobrego przykładu, to nikt inny ich tego nie nauczy.