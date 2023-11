Reklama

Natalii Kukulskiej nie trzeba przedstawiać nikomu. To niewątpliwie jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek o bardzo bogatym dorobku. Od swojego “dorosłego” debiutu i płyty “Światło” artystka przeszła długą muzyczną drogę, rozwijając się jako wokalistka, autorka tekstów, współkompozytorka i współproducentka swoich płyt.

Nie inaczej było w przypadku najnowszego albumu Natalii zatytułowanego „Halo tu Ziemia”. Nowoczesne, odważne w brzmieniach kompozycje stworzone zostały przez Natalię w kolektywie z Michałem Dąbrówką, Archie Shevskym i Marcinem Górnym. Ideą całej płyty był zapis żywych emocji i muzycznych pomysłów, będących efektem wspólnego grania podczas muzycznego wyjazdu całego zespołu w góry. Tam powstała większość piosenek. Dzięki temu album ma w sobie żywiołowość, rodzaj koncertowej energii, ale również nie ucieka esencja, czyli jakość kompozycji.

"Halo tu Ziemia" to zbiór oryginalnych i nieszablonowych utworów często wyrywających się z przewidywalnych form produkcyjnych. Czuć dojrzałą kreację i zabawę dźwiękiem, a zarazem wszystkie eksperymenty brzmieniowe są jedynie przyprawą do przekazu treści. Trzonem tej płyty są kompozycje i teksty, których oryginalność nie zostawia obojętnym słuchacza. Analogowe, mięsiste brzmienia syntezatorów i żywa, dynamiczna perkusja, a do tego charakterystyczny, coraz mniej uładzony, chropowaty wokal Natalii to zupełnie nowa, progresywna odsłona Artystki. W warstwie lirycznej bywa dowcipnie, nawet autoironicznie ale nie brakuje powagi i refleksji. Poszukiwanie duchowości - to o tym jest ta płyta. Album - “Halo tu Ziemia” wieńczą słowa piosenki pt. ”Rekonstrukcja” - “Podnieść na duchu muszę ducha (…) bo wciąż na ducha jest posucha”.

Koncert Natalii Kukulskiej w Warszawie

Trasa koncertowa „Halo tu Ziemia” to doskonała okazja do tego aby usłyszeć premierowe utwory Natalii Kukulskiej w wyjątkowej, koncertowej oprawie. Doskonałym dopełnieniem nowego materiału będą jednak dobrze już znane przeboje Artystki takie jak „Decymy”, „Wierność jest nudna” czy „Im więcej Ciebie tym mniej”. Można spodziewać się energetycznej, wyjątkowej atmosfery, analogowych, elektronicznych brzmień oraz dokładnie zaplanowanej, spektakularnej gry dźwięków i świateł.

Natalii na scenie towarzyszył będzie zespół, który wraz z nią współtworzył album „Halo tu Ziemia” : Michał Dąbrówka (perkusja), Archie Shevsky (syntezatory analogowe) oraz Marcin Górny (klawisze).

Koncert odbędzie się 25 października w warszawskim klubie MIŁOŚĆ.

Bilety w cenie: 49 zł (I pula), 69 zł (II pula) [pule dostępne do wyczerpania]

Bilety: www.goodtaste.bilety24.pl, www.eventim.pl, www.ticketpropl, www.biletomat.pl, www.ebilet.pl, www.biletin.pl, www.kupbilecik.pl oraz w sklepach sieci Empik, Saturn, Media Markt i Media Expert.

ZOBACZ NAJNOWSZY TELEDYSK NATALII KUKULSKIEJ „HALO TU ZIEMIA”:

Natalia Kukulska wystąpi w Warszawie!

Reklama