Justin wystąpi w Polsce w ramach trasy koncertowej Purpose World Tour 2016. Kanadyjski artysta zaśpiewa swoje największe hity z ostatniego albumu "Purpose" czyli "Sorry", "What do You Mean" czy "Love yourself". Fanki Biebera usłyszą też jego starsze przeboje m.in. "Baby" czy "As Long as You Love Me". Jakie atrakcje przygotował dla swoich fanek i fanów artysta? Zobacz na kolejnych slajdach!