Kilkanaście tygodni temu Doda zaprezentowała fanom swoją najnowszą płytę pt. "Dorota". Utwory od razu podbiły serca fanów, jednak gwiazda w najbliższym czasie nie zaśpiewa ich na dużej scenie. Wiadomo już, dlaczego koncert artystki, który miał odbyć się na Torwarze został odwołany. Co z tym wspólnego ma Andrzej Piaseczny?

Piosenkarka już raz przełożyła swój koncert. Najpierw zmuszona była go odwołać, ponieważ u jej ojca zdiagnozowano nowotwór. Dorota zawsze podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza i nie wyobrażała sobie występować przed publicznością, podczas gdy jej ukochany tata potrzebował wsparcia. Całe szczęście stan zdrowia Pawła Rabczewskiego uległ poprawie. Niemniej jednak gwiazda znów nie wystąpi na scenie...

Jak informuje "Fakt" innym koncertem jest występ Andrzeja Piasecznego. Niemniej jednak to nie gwiazda zrezygnowała z występu, a wokalista zagroził, że odwoła swoje show, bo nie chce występować przed Dodą! Winny temu ma być ex partner Dody, Nergal, który przyjaźni się z Piaskiem. Podobno Andrzej nie chce kłócić się z przyjacielem...

- Jego koncert ma odbyć się o 18, a Dody koncert planowano w związku z tym na 20. Wszyscy by się wyrobili. Andrzej Piaseczny zaparł się i groził, że jak Doda będzie grała tego dnia w tej samej hali co on, to on odwoła koncert. Uznał, że wszystko wyglądałoby tak, jakby był supportem Dody - powiedziała dziennikowi osoba związana z produkcją.