Czterocylindrowy, turbodoładowany silnik 2.0 TSI, który generuje maksymalną moc 221 kW/300 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 400 Nm. To tylko przedsmak tego, co oferuje nowy T-Roc!

Od lat litera „R” zdobi najbardziej sportowe wersje modeli Volkswagena. Topowa wersja – R – T-Roca uzupełnia ofertę bardzo popularnego SUV-a, który – co najważniejsze – jest już dostępny na rynku.

Moc ukryta pod maską

To, co fabrycznie otrzymamy od VW, to 7-biegowa przekładnia z dwoma sprzęgłami i napęd na cztery koła 4MOTION. Do tego w standardzie progresywny układ kierowniczy oraz funkcja kontroli startu „Launch control”. Osiągi nowej „Erki” są imponujące: przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu zaledwie 4,8 sekundy, maksymalna prędkość jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Sportowo zestrojone układy – zawieszenia i kierowniczy oraz układ hamulcowy z przodu zapewniają T-Rocowi R bardzo precyzyjne prowadzenie i dużą zwinność.

Niezwykła moc detali

To jednak, co zachwyca oko to dopracowane do perfekcji szczegóły. Zarówno na zewnątrz auta, jak i w kabinie. Wszystkie podkreślają sportowy styl nowego T-Roca. Osłonę chłodnicy zdobi srebrna listwa, która biegnie przez całą szerokość auta. Typowy dla wersji „R” jest przedni zderzak lakierowany w kolorze nadwozia. W jego zewnętrznych częściach zintegrowano pionowe światła do jazdy dziennej. W górnej części zderzaka z tyłu umieszczono atrapy wylotów powietrza, a u dołu – dyfuzor w kontrastowym kolorze.

Wnętrze cechuje wyjątkowa jakość i precyzja wykonania. Koniecznie warto zwrócić uwagę na wykończenia lusterek, eleganckie stalowe „R” przy wykończeniu wnętrz oraz niezwykłe fotele. Siedziska zostały wzmocnione specjalną wkładką piankową, co jest gwarancją komfortu w podróży. Tapicerka wykonana jest z wygodnej mikrofibry ArtVelours.

Szyty na miarę

T-Roca możesz dopasować do swoich potrzeb. Opcje dodatkowe zakładają możliwość zamówienia modelu „w skórze” lub zawierającego matowe elementy wykończenia wnętrza w kolorze Lapiz Blue które dodają mu odrobinę elegancji. Wciąż jednak „Erka” nie traci swojego sportowego charakteru. Rozszerzenie obejmuje również modyfikację układu wydechowego o końcowe tłumiki z tytanu. T-Roc R seryjnie jest wyposażony w 18-calowe obręcze kół „Spielberg” wykonane z lekkich stopów. Opcjonalnie dostępne są także 19 calowe, matowe obręcze kół „Pretoria Dark Graphite” w kolorze ciemnego grafitu.

T-Roc wprowadzony został na rynek jesienią 2017 roku wprowadzając tym samym nową jakość w segmencie crossoverów. Zadziorny wygląd połączony z funkcjonalnością wnętrza połączył suwerenność SUV-a z dynamiką kompaktowego hatchbacka. Najnowszy model, T-Roc R przemawia do indywidualistów, dla których stylowy wygląd jest równie ważny, co wyjątkowa jazda. „Erka” jest już dostępna na rynku.

