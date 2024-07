Na imprezie Fruits and Wine najbardziej wyróżniała się barwna stylizacja Ady Fijał. Aktorka wyraźnie polubiła odsłaniające brzuch topy. Ada zestawiła czarny stanik od Gatty ze spodniami Mohito w tym samym kolorze oraz wzorzystą kurtką zaprojektowaną przez Jeremy'ego Scotta dla Adidasa. Dodatki? Mocne kolory: szpilki Celebrity, pluszowa torebka New Look, a także nausznica, którą już kilkukrotnie w uchu Ady widzieliśmy.

Co sądzicie o stylizacji aktorki?

